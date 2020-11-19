Города уже есть. И городам – цвесть!

Люди хотят развития небольших парков, бульваров и улиц – тех мест, которыми они пользуются каждый день Фото: Михаил ФРОЛОВ

В опросе участвовали три тысячи человек: мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет, постоянно проживающие в городах исследования.

Оказалось, что россияне хотели бы видеть рядом с собой небольшие и благоустроенные парки и скверы. О том, что именно ими стоит заняться в первую очередь, считает треть респондентов. Другая существенная группа опрошенных (25%) мечтает о бульварах и приятных улицах, которые бы радовали глаз и душу во время прогулок и любых других передвижений по городу. Еще 23% высказались за благоустройство крупных городских парков культуры и отдыха. Также россияне выделили в числе приоритетов красоту набережных. Действительно, реки и облагороженные берега могут придать живописности урбанистическому пейзажу. Не забыты и городские площади – им тоже не мешает стать пофасонистее.

Результаты исследования прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Мы видим потребность горожан в благоустройстве общественных пространств. Люди хотят развития небольших парков, бульваров и улиц – тех мест, которыми они пользуются каждый день, когда идут на работу, совершают пробежку или гуляют с детьми».

«Президент РФ Владимир Путин поручил повысить качество городской среды в полтора раза к 2030 году. ДОМ.РФ активно участвует в выполнении этого поручения, опираясь прежде всего на запросы жителей. Совместно с Минстроем России был разработан Индекс качества городской среды, создано руководство по улучшению отдельных показателей, на регулярной основе проводятся образовательные мероприятия для специалистов по всей стране. Мы активно работаем с регионами: уже в 51 городе ДОМ.РФ разработал проекты благоустройства для 300 территорий, мастер-планы и стратегии развития. Комплексная реализация предложенных мер позволит к 2030 году создать благоприятную городскую среду в 80% городов России», – подчеркнул Виталий Мутко.

Кстати, 70% респондентов заметили, что за последние три года их города похорошели и стали приятнее и комфортнее для проживания.