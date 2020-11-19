Софи Лорен вернулась в кино

Картина под названием «Жизнь впереди» стала первой после того, как 10 лет тому назад актриса объявила об уходе из кино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянская актриса Софи Лорен, которой в этом году исполнилось 86 лет, с триумфом вернулась на киноэкраны. Она сыграла главную роль в фильме, режиссером которого выступил ее младший сын, Эдуардо Понти.

Картина под названием «Жизнь впереди» стала первой после того, как 10 лет тому назад актриса объявила об уходе из кино.

Фильм снят по роману Ромена Гари «Вся жизнь впереди». Это произведение уже было экранизировано в 1977 году. Тогда главную роль мадам Розы сыграла французская актриса Симона Синьоре.

По сценарию - мадам Роза, итальянка еврейского происхождения, пережившая Холокост, открыла приют для детей проституток в итальянском городе Бари. Она стала сочувствовать мальчику из Сенегала по имени Момо, который изначально пытался ее ограбить. Женщина начинает дружить с ним, помогать и проявлять к нему материнские чувства.

- Роль мадам Розы вдохновила меня, - говорит Софи Лорен о работе над фильмом. – Эта картина о толерантности, любви и привязанности в сложное время. Поэтому я с радостью согласилась играть эту потрясающую женщину со сложной судьбой.

Фильм - третья совместная работа Софи Лорен и ее сына. Актриса не исключает того, что в скором времени снова будет работать на съемочной площадке. И признается, что ей нравится работать в кругу с родными, которые чувствуют ее и доверяют ей.