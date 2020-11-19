Экс-президент Польши Лех Валенса: На ссорах Москвы и Варшавы зарабатывает Вашингтон

Лауреат Нобелевской премии рассказал российским журналистам об общих славянских проблемах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зима близко, в соседней Польше обострился газовый вопрос. Варшава требует от России дать скидку на голубое топливо. Мы не соглашаемся — ведь нельзя же продавать товар себе в убыток. В ответ братья-славяне грозят закупать сжиженный природный газ у США. Хотя тот может обойтись им ещё дороже.

Но экономика в таких делах — дело вторичное. Главное — ущипнуть Россию. В такой парадигме уже давно мыслят власти в Варшаве. А в другом польском городе, Гданьске, думают иначе. Там живёт один из самых авторитетных польских политиков — Лех Валенса. При социализме он был борцом за свободу, сидел в тюрьме, а на волне перестройки стал первым президентом новой, независимой Польши.

Ныне 77-летний ветеран давно на пенсии. Отчего и может себе позволить резать правду-матку. В беседе с журналистами РИА-Новости он заявил, что двум славянским странам пора бы уже поладить:

— Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. Надо сделать, наконец, наши отношения приятными. Я к этому стремился вместе с Ельциным. Если мы договоримся, то будем иметь выгоду — и одни, и вторые. А пока наши ссоры приводят лишь к тому, что на нас зарабатывает третий, — отметил ветеран политики, имея в виду, прежде всего, США.

Почти то же самое, кстати, Валенса говорил и в интервью «КП» в марте нынешнего года: критиковал размещение американских военных баз в Польше, а также призывал Москву и Варшаву забыть о разногласиях по вопросам Второй мировой войны.