РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить

«Нюрнберг. Начало мира» – такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, как на русском, так и на немецком, французском и английском языках.

Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. 75 лет назад были заложены основы современного мироустройства, в котором понятие «мир» стало краеугольным. Сейчас, когда многие страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев так говорит о новом историческом проекте РИА Новости: «Проект «Нюрнберг. Начало мира» - не еще один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это - живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это – возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днем, с ноября 1945-го по октябрь 1946-го года».

Заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева: «Нюрнбергский процесс стал и первым шагом к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна из ключевых задач нашего проекта – объединить экспертные и документальные доказательства этих фактов, сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов и восстановить таким образом историческую справедливость. В этом проекте мы постарались использовать всю палитру форматов и технических решений: в течение года пользователи смогут увидеть проект в виртуальной реальности, послушать подкасты. Мы стараемся достучаться до самой разной аудитории и сделать это в обстановке, которая им привычна».

На протяжении года портал nuremberg.media будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем.

Руководитель проекта «Нюрнберг. Начало мира», журналист и писатель Наталия Осипова: «Для нас это очень личный, эмоциональный проект. Работать над ним непросто - мы каждый день смотрим свидетельства обвинения. То, что нормальный человек видеть не может, и то, от чего зал в Нюрнберге то молчал, то вставал. Один из журналистов дал в газету телеграмму: "Я больше не могу - нет слов", - и это абсолютно исчерпывающе. Но мы должны. Этот проект - в защиту жертв и нюрнбергского гуманистического консенсуса».

В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.