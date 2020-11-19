«Лагуна Буссе» привлекает и туристов, и бизнес

Руководство Сахалина активно развивает «Лагуну Буссе» - уникальный туристический кластер на юге острова. Это место уже пользуется популярностью у туристов. Первозданность, необычайная красота приморских ландшафтов – все это создает возможности для привлечения ценителей экологического туризма.

Потенциал территории очень высок: более 250 км береговой линий, выход на побережье Анивского залива и Охотского моря. Уникальная система пресных озер – Тунайча, Изменчивое, Большое и Малое Вавайские озера и др. Более 80% территории кластера покрыто лесом. У туристов есть возможность наблюдать птиц и животных в естественной среде.

Озеро Буссе

Кластер «Лагуна Буссе» включает в себя с десяток «открыточных» видов, входящих в популярные туристические маршруты: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром «Пушистый», бухту Чайка и мыс Трудный, село Озерское и Вавайские озера. По результатам 2019 года эти места уже посетило около 200 тыс. путешественников, в том числе 5 тыс. иностранцев. Эксперты видят потенциал значительного увеличения потока туристов за счет создания базовой инфраструктуры и формирования инвестиционных предложений.

Основную роль в развитии кластера доверяют частному бизнесу, который сможет выбрать проект и вложить собственные средства в его развитие. Государство поможет создать инфраструктуру в той мере, чтобы условия вхождения в проект для инвестора были привлекательными.

К настоящему времени руководством Сахалина определена туристическая инфраструктура, создание которой предполагается в 2021 году. На территории кластера «Лагуна Буссе» планируется строительство сезонных морских причалов в прибрежных туристических зонах, обустройство территории природного парка, а также прибрежной территории села Охотское.

Портфель инвестиционных предложений сейчас составляют 26 проектов, стоимость которых варьируется от 30 млн руб до 2 млрд руб. Среди которых гостиницы, гостевые дома на побережье, глэмпинги, бани, прокат-центры, резорт-комлексы со СПА, конно-спортивные комплексы и так далее. Однако участие инвестора не ограничено именно этим портфелем. Бизнесмен может изучить территорию и предложить свой проект.

Команда агентства по туризму Сахалинской области участвовала в конкурсе туристических территорий с проектом туристического кластера «Лагуна Буссе». Проект вошел в 10 лучших и сможет претендовать на поддержку федерального бюджета.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приглашение инвесторам

В первых числах декабря в Москве планируется проведение открытых дверей Сахалинской области. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко приглашает инвесторов присоединиться к развитию проектов туристско-рекреационных кластеров «Итуруп Резорт» и «Лагуна Буссе».

«Эти места уже привлекают многих туристов своей удивительной природой. Благодаря реализации проектов отдых здесь станет более комфортным, - отмечает глава региона.

Ожидается, что участниками встречи станут более 50 компаний, а также представители федеральных министерств, институтов развития Дальнего Востока и крупных российских банков.

В случае заинтересованности, заявки с кратким описанием компании можно направлять в Министерство инвестиционной политики Сахалинской области по адресу mininvest@sakhalin.gov.ru.

Обратим внимание, что пандемия ежедневно вносит свои коррективы. Информацию о формате (онлайн или очное), месте и дате проведения мероприятия будет сообщено всем, кто подаст заявку на почту. Также информацию можно уточнять по тел. 8-4242-671525 с 8.00 до 12.00 по Мск.