«Последнюю партию Йодомарина завозили в июне»: из аптек пропал популярный препарат

Из аптек пропал популярный препарат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нет «Йодомарина». Когда привезут, не знаем, - примерно так отвечали корреспондентам «КП» в аптеках, куда мы позвонили проверить информацию о том, что препарат пропал из продажи. Впрочем, в отдельных аптеках «Йодомарин» все же оказался, но дефицит налицо. Отмечают его и специалисты фармацевтического рынка, и сотрудники аптечных сетей.

«Йодомарин» - самый популярный в России препарат для профилактики заболеваний щитовидки и восполнения недостатка йода в организме. Впрочем, есть еще один проверенный источник «здорового» йода – морской воздух. Но с ним у нас по понятным причинам сейчас проблема.

- Спрос на «Йодомарин» в этом году вырос, потому что многие не имели возможности выехать на море, - говорит Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma. - Запасов препарата во многих аптеках оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос. Считаю, что это связано с системой обязательной маркировки лекарств. Последняя крупная поставка «Йодомарина» в Россию была зафиксирована в июне - как раз за месяц до того, как заработала эта система.

Если коротко, система обязательной маркировки работает так. Все лекарства, которые продаются в России, теперь должны иметь на упаковке QR-код, который наносится на производстве. Чтобы отследить весь путь препарата от производителя к потребителю, этот код сканируют везде - на заводе, оптовом складе, в аптеке. Это должно помочь в борьбе с подделками.

- Но система стала давать сбои, - продолжает Николай Беспалов. – Например, на складе получают товар, сканируют код... А подтверждение тому, что этот препарат действительно был выпущен в обращение и не является контрафактом, не получают. Хотя лекарство полностью легальное. И возникает парадоксальная ситуация – препарат есть, спрос есть, а поставить его дальше по цепочке до потребителя не получается. Так и возникает дефицит. И это касается не только «Йодомарина», но и других лекарств, на которые повышается спрос – например, препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. Правительство знает о проблеме и временно упростило этот порядок, но только на уровне аптек. А ведь лекарства «зависают» не только в рознице, но и на оптовых складах, и у производителя.

Когда «Йодомарин» вернется на аптечные полки? Аналитики пока осторожны в своих прогнозах и ожидают, что проблема будет решена не раньше зимы. А пока для восполнения дефицита йода в организме можно принимать аналоги, советуют специалисты: например, «Йодбаланс», «Калия йодид» или «Калия йодид Реневал». Или просто добавить немного содержащих йод продуктов в свой рацион – например, использовать йодированную соль вместо обычной.

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