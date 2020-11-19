"История России - это тысячелетие вторжений и революций на фоне ледяного пейзажа, который ничего не прощал": о чем мемуары Барака Обамы

В «Земле обетованной» Обама уделил внимание и России, заявив об утрате ею статуса сверхдержавы. Фото: REUTERS

Издательство, выпустившее в свет первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land), сообщило о рекордных продажах: в первые дни книгу приобрели порядка 1 млн. человек. Ожидается, что напечатанные 3,4 млн. экземпляров будут распроданы полностью.

Том целиком посвящен периоду первого президентского срока президента, проведшего в Овальном кабинете Белого дома в общей сложности 8 лет.

Из-под пера 44-го главы американского государства вышел уже почти десяток произведений. И в рамках подписанных после ухода из Белого дома контрактов с книжными издательствами Обама продолжает много писать, не принимая участия в политической жизни США.

В «Земле обетованной» Обама уделил внимание и России, заявив об утрате ею статуса сверхдержавы. Автор уверен, что Россия всегда была настроена против США. В качестве доказательств этих слов он приводит «блокировку РФ поддерживаемых Штатами инициатив в Совбезе ООН» и «активизацию усилий по предотвращению стран, выходивших в социалистический блок из орбиты российского влияния».

Том целиком посвящен периоду первого президентского срока президента, проведшего в Овальном кабинете Белого дома в общей сложности 8 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также Обама пишет:

О переговорах с президентом России Владимиром Путиным в 2009 году

Что касается предложенной перезагрузки, то я объяснил, что ее целью являлось не устранение всех разногласий между нашими странами, а предание забвению привычек времен холодной войны и установление реалистичных, зрелых отношений, способных помочь справиться с этими разногласиями на основе общих интересов.

О Дмитрии Медведеве

Дмитрий Медведев казался воплощением новой России. Молодой, подтянутый, одетый в модный, европейского толка костюм… Это человек небольшого роста с темными волосами и слегка формальной, почти самоироничной манерой говорить, больше консультант по международному менеджменту, чем политик или партийный аппаратчик. Очевидно, он понимал английский язык, хотя предпочитал говорить с переводчиком.

Он удивил нас, сделав ничем не спровоцированное и беспрецедентное предложение позволить вооруженным силам США использовать российское воздушное пространство для транспортировки военных и снаряжения в Афганистан.

И все же Медведев был далеко не уступчив. Когда мы говорили о нераспространении ядерного оружия, он ясно дал понять, что у России свои приоритеты: чтобы мы пересмотрели решение администрации Буша установить системы противоракетной обороны в Польше и Чехии.

То, что он поддержал нас в отношении Ирана, показывало, что он как президент делает ставку на более близкие отношения с США — многообещающий знак для будущего международного сотрудничества.

Об истории России

Это тысячелетие монгольских вторжений, запутанных интриг, большого голода, укоренившегося крепостничества, кровавых революций, калечащих войн, многолетних осад и миллионов и миллионов убитых, и все это на фоне ледяного пейзажа, который ничего не прощал.