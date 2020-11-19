Путину рассказали о снижении налоговых проверок почти в 8 раз

Глава ФНС Даниил Егоров пришел на доклад к Владимиру Путину накануне юбилея налоговой службы - 21 ноября 1990 года была создана Главная налоговая инспекция минфина. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава ФНС Даниил Егоров пришел на доклад к Владимиру Путину накануне юбилея налоговой службы - 21 ноября 1990 года была создана Главная налоговая инспекция минфина. За 30 лет многое изменилось, и как отметил президент, служба стала не только одним из ключевых фискальных ведомств страны, но и превратилась в очень высокотехнологичное ведомство.

- Конечно, стратегия на цифровизацию себя абсолютно оправдала, - согласился Егоров.

- Количество самозанятых увеличилось? - спросил президент, напомнив о принятом решении о возвращении им налога на профессиональный доход.

- Увеличилось. У нас количество самозанятых растет по 5 тысяч человек в день, - подтвердил глава ФНС.

- Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует, - похвалил Путин. - Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития. И количество выездных проверок, надеюсь, сокращается?

- Если у нас 2010 год – это 70 тысяч проверок, прошлый год – это 9 тысяч проверок. Вопрос не в том, что мы просто сокращаем проверки, а в том, что мы внедряем аналитические инструменты, и, по сути, компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить уплаты налогов просто никакого нет.

Налоговая планирует собрать в этом году 20,5 триллиона рублей в консолидированный бюджет. Что всего на 10 процентов меньше, чем в прошлом году.

- Если мы говорим о том, чтобы отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году, - пояснил Егоров.

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