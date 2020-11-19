«Человек человеку должен помогать»: водители Яндекс Go возят маломобильных пассажиров

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ

Яндекс запустил проект весной этого года как инициативу в поддержку тех, кто оказался в эпицентре борьбы с пандемией. «Помощь рядом» объединила поездки для медиков и сотрудников некоммерческих организаций, бесплатное тестирование на коронавирус на дому и доставку социальных продуктов для тех, кто не может выйти из дома. Недавно компания приняла решение сделать «Помощь рядом» постоянной социальной программой по поддержке благотворительных фондов и других некоммерческих организаций. Фонды помогают людям в трудной ситуации, а Яндекс совместно со своими пользователями, которые могут поддержать проект, будет помогать фондам своими сервисами и технологиями.

В рамках проекта «Помощь рядом» Яндекс Go организует поездки для подопечных фондов на такси — маломобильных детей и взрослых. Поездки для таких пассажиров бесплатны, водители же получают оплату в полном объеме, и важный момент - такие заказы без комиссии. Для водителей участие в проекте добровольное. Чтобы принять участие нужно пройти анкетирование, а чтобы перевозить детей - Яндекс Go проводит специальное обучение. На такси подопечные фондов могут съездить на приём к врачу, реабилитацию, обучение и по другим делам. Сейчас с проектом сотрудничают фонды «Галчонок», «Дом с маяком», «ОРБИ», «Перспективы», «Подарок ангелу», «Спина бифида» и «Хрупкие люди». Подробности о проекте можно узнать на help.yandex.ru.

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

— Участие в этом проекте для меня крайне важно. Я неравнодушный человек и всегда готов прийти на помощь. «В такси я работаю семь лет, и у меня уже был опыт перевозки людей с ограниченными физическими способностями», — говорит водитель такси Игорь Бобрик. — Когда узнал, что Яндекс Go помогает маломобильным людям, тоже захотел присоединиться. Два месяца назад зарегистрировался для участия в проекте, прошел специальный отбор, и теперь мне довольно часто поступают заказы на поездки в больницу или по делам пассажиров с ДЦП и другими формами инвалидности.

— Какого бы возраста ни был клиент, со стороны водителя требуется забота и повышенное внимание. Нужно помочь сесть в машину, собрать коляску, помочь с сумками и другими вещами, если они есть. То же самое нужно сделать, когда приедем по указанному адресу. Нужно достать коляску, помочь ее разложить, пересадить человека в нее. Если необходимо, я всегда помогаю добраться от такси до дома или больницы, — делится рабочими буднями водитель.

Чаще всего пассажиры, которые передвигаются с помощью инвалидных колясок, заказывают такси, чтобы добраться до больницы или в реабилитационные центры. Водители также забирают их с обследований, плавания, различных кружков, учебы, концертов и социальных мероприятий.

ЛЮБЛЮ ОБЩАТЬСЯ С МАЛЕНЬКИМИ ПАССАЖИРАМИ

По словам водителей, самые активные и любопытные пассажиры — дети. Поездки в такси они порой воспринимают как небольшое приключение. Они задают много вопросов, начиная с того, почему светофор загорается красным, желтым, зеленым цветом, и заканчивая правилами дорожного движения.

— Люблю возить детей, причем и в рамках проекта «Помощь рядом», и просто по детскому тарифу. «Обожаю общаться с ребятами, в восьмидесяти процентах случаев они улыбаются и рады мне», — говорит водитель Муродбек Пулатов. — Человек человеку должен помогать, для меня это важно. Поэтому я всегда готов прийти на помощь. При перевозке пассажиров с инвалидностью от меня требуется посадить клиента в машину, убрать коляску. У меня универсал с большим багажником, поэтому труда особого это не составляет.

— Мой сын очень любит автомобили. Во время всех поездок он рассматривает, как устроена машина, и обсуждает с водителем маршрут будущей поездки. Кроме врачей и реабилитации мы задумались о том, чтобы заняться адаптивным плаванием. Но это было бы невозможно без машины, так как очень далеко добираться. «Такой проект позволяет больше делать для ребенка», — говорит мама подопечного фонда «Подарок ангелу», шестилетнего Саши Аверьянова, Ирина.

КОНКРЕТНО

С момента обновления в октябре, в рамках проекта «Помощь рядом», Яндекс уже организовал для маломобильных подопечных благотворительных фондов 481 бесплатную поездку в такси. В ноябре их количество планируют увеличить до 1500. По всей России в проекте участвуют 20 740 водителей.