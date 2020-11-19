Компания «РН-Уватнефтегаз» высадила 600 тысяч саженцев сибирской сосны в Тюменской области

Осенью 2020 года компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», высадила 600 тысяч саженцев сибирской сосны на юге Тюменской области. Площадь лесных насаждений превысила 280 гектаров. Деревья посадили на 29 крупных участках на юге региона, где требовалось восстановить леса.

Обратим внимание, что сибирская сосна – ценная древесная порода. Ее сеянцы были выращены в питомнике до размера 15 см, при котором их корневая система демонстрирует высокую приживаемость в условиях данного региона.

Для достижения лучших показателей и стратегической цели в области охраны окружающей среды, компания совершенствует подходы к управлению деятельностью предприятий, наращивает масштабы экологических мероприятий и необходимые инвестиции на эти цели. «РН-Уватнефтегаз» развивает ключевые программы, направленные на рациональное использование попутного нефтяного газа, повышение надежности трубопроводов, эффективное управление водными ресурсами и обращением с отходами, рекультивацию земель и мониторинг состояния окружающей среды.

Сотрудники «РН-Уватнефтегаза» традиционно принимают участие во всероссийских экологических акциях «День посадки леса», «Сохраним лес» и «Зеленая весна», а также занимаются озеленением территории нефтепромыслов. Весной текущего года нефтяники высадили 6,5 тыс. сеянцев сосны в пригороде Тюмени. Также в экологических акциях участвуют дети сотрудников предприятия.

Компания «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть». В его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. км2.