Как выглядит дефицит лекарств в России

Вроде бы отшумели баталии вокруг маркировки лекарств в России: в начале ноября федеральное правительство откатило назад свое решение о введении обязательной маркировки медикаментов. По крайней мере, на время пандемии.

Но знаете, что странно? Из регионов продолжают поступать панические сообщения - мол, нужные лекарства в аптеках не найти, кто может берет по блату у знакомых провизоров, за бешеные деньги.

И что-то пазл не сходится. Ведь если вся проблема была в пресловутых штрих-кодах, а производители, как нас уверяли, «работают на склад», и нужные фармпрепараты просто не могут дойти до потребителя, то проблема-то уж за пару недель была бы решена.

На днях спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании подтвердила, что на сегодня «оснований для дефицита лекарств в РФ нет, лекарств производится достаточно».

Но где препараты-то? Видимо, отгадку стоит поискать в недавнем интервью главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова телеканалу «Россия-1». Министр привел, прямо говоря, шокирующие сведения: потребление лекарств в стране осенью возросло в 15 раз. Не беремся судить, совершались ли эти грандиозные закупки по назначению врачей или россияне, многие из которых в этом году стали «сами себе лекарями», просто сметали с прилавков нужные и ненужные пилюли в домашнюю аптечку - как весной консервы. Скорее всего, верны оба варианта. Но все говорит о том, что причиной дефицита стал ажиотажный спрос. Как, собственно, и пишут обычно в азах экономической теории.

Дальнейшее погружение в тему только подтверждает справедливость этого тезиса. Например, по данным самой популярной российской интернет-аптеки, спрос на антибиотик Азитромицин, который применяют при вирусной пневмонии, вырос за один только октябрь в 46 раз (см. инфографику)! Конечно, российские производители этого препарата (даже притом, что их несколько) при всем желании не могут удовлетворить такой лавинообразный рост потребительского интереса к товару.