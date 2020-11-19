Эксперт: рекордный рост заболеваемости коронавирусом - это расплата за туристический бум и поездки в Турцию

В России зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. 18 ноября опасный диагноз был подтвержден у 23 610 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. 18 ноября опасный диагноз был подтвержден у 23 610 пациентов. И также рекордное число - 463 человека - стали жертвой COVID-19. Когда же пандемия пойдет на спад? Об этом мы спросили врача-инфекциониста, директора Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.

- Георгий Христович, о чем говорят новые данные статистики - мы достигли, пика? Вышли на плато?

- Думаю, мы еще не на пике, ситуация тревожная и число заболевших будет повышаться. Соответственно, нужен еще более жесткий контроль, более высокие требования к соблюдению карантинных мероприятий. Это касается в том числе использования средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования людей.

- Почему вторая волна в России оказалась сильнее? В странах Европы, в той же Италии, Испании уже нет таких жутких цифр по летальности. А у нас вторая волна оказалась масштабнее. Это особенность распространения вируса? Или мы не сумели хорошо подготовиться к второй волне?

- Во-первых, это не вторая волна, а продолжение первой. Во-вторых, текущая летальность в европейских странах по-прежнему выше, чем в России. А в пересчете на миллион жителей ситуация по заболеваемости там тоже тяжелее. Поэтому говорить о том, что картина радикально изменилась некорректно и неверно. К сожалению, да - у нас летальность увеличилась и это один из грозных признаков. Это говорит о том, что эпидемия охватывает огромные слои общества. Я думаю, до конца года большинство людей встретятся с вирусом в России. Но, в то же время, таким образом формируется иммунная прослойка, которая ограничит распространение вируса.

- Некоторые эксперты возлагают надежду на зиму, полагая, что на морозе вирусу некомфортно. Другие говорят: наоборот - мы больше будем проводить время в помещениях, а там риск распространения выше. Чего ожидать от зимы - убьет она коронавирус?

- Нет никаких оснований считать, что зимой интенсивность пандемии уменьшится, если люди не будут соблюдать карантинные мероприятия, пренебрегать медицинскими рекомендациями. В этом случае уровень заболеваемости может поддерживаться на этом же уровне.

- Тотальная самоизоляция, которую в стране объявили весной, была крайне непопулярной мерой…

- Непопулярной у кого?

- Среди народа.

- Да, мы и сегодня видим, что люди в разных странах и городах протестуют против локдауна, выходят с пикетами и демонстрациями. Но самоизоляция показала свою высокую эффективность и внесена в Кокрановскую библиотеку (это база данных ключевой медицинских исследований, ключевой ресурс в доказательной медицине) как один из эффективных методов. Впрочем, это давно известно, что воздушно-капельные инфекции предотвращаются при дистанцировании и изоляции людей. Поэтому власти все равно будут использовать изоляцию, продолжат наращивать карантинные мероприятия, даже не смотря на то, что очень большое количество людей этим недовольны.

- Сегодня режим блокировки введен только в отношении отдельных категорий граждан, может быть пора уже ввести всеобщий карантин, как это было весной?

- В России введены точечные карантинные мероприятия. Это обоснованные продуманные меры, потому что закрыв страну мы нанесем сильный урон экономике. В первую очередь мы защищаем людей из группы риска - эта позиция изначально была озвучена. То, что сейчас происходит - я имею ввиду рекордные цифры заболеваемости - это, в том числе, расплата за огромное количество туристов и безудержный отдых в Турции.

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