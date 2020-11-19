Тедеско – о сопернике в предстоящем дерби - «Динамо»: «3 матча – 6 красных карточек. Подобного я за всё время в России не видел»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

21 ноября в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» встретится на своём поле с «Динамо». На этот раз столичное дерби станет ещё и матчем прямых конкурентов по турнирной таблице, где «Спартак» занимает третью строчку, а «Динамо» - четвёртую.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов перед московским дерби с «Динамо». Немецкий специалист рассказал, как команда готовится к матчу с бело-голубыми в момент паузы в чемпионате на игры сборных.

- Неделя прошла хорошо, сборные постепенно возвращается в расположении команды. Уже завтра будем в рольном составе. Была нормальная неделя, абсолютно рабочая ситуация. Команда имела 6 дней выходных и были индивидуальные тренировки. Некоторые наши ребята получили возможность сыграть за «Спартак 2», получили игровую практику. Это очень хорошо, было достаточно продуктивно. Начиная с июля у нас очень плотный график. Ноябрь-декабрь тоже предстоит непростой. Впереди всё ещё очень много матчей, и первый из них - с «Динамо».

Тедеско оценил соперника по предстоящему дерби и подметил тот факт, что за три игры соперники бело-голубых получили шесть красных карточек. Как признался сам специалист, которого это явно насторожило, он этого никогда не видел.

- У «Динамо» хорошая победная серия, последние игры у них были против «Сочи» и «Тамбова». Мы сделаем всё, чтоб прервать их победную серию. Посмотрим, что будет. Основное изменение - при потере мяча «Динамо» сильно прибавило в контрпрессинге. Контратаки у них сильные, но они этим и раньше славились, поскольку у них есть такие игроки, как Лесовой и другие быстрые специалисты на позициях крайних нападающих и восьмёрок. Сейчас они стали ещё более сильны при отборе.

Нам нужно думать о нашей атаке, но также делать всё возможное, чтоб не допустить контратак «Динамо», - это является их козырем.

В последних трёх играх «Динамо» большое количество красных карточек было получено соперниками. «Локомотив» играл ввосьмером против них, «Сочи», хоть и в конце, но получили красную карточку. «Тамбов» - две красные карточки. 6 красных карточек в трёх матчах - это очень много. Игроки «Динамо» опасны в атаке, на них флот, что приводит к дисквалификациям. 3 матча – 6 красных карточек. Подобного я за всё время в России не видел.

Некоторые карточки абсолютно чистые. Вспомнить хотя бы тот эпизод в матче с «Тамбовом», когда игрок «Тамбова» наступил на ногу лежащего на земле игрока «Динамо». Но сам факт - 6 карточек в трёх матчах. Много это или мало? Вы нигде такого не увидите: 6 карточек за три игры, - рассказал Тедеско.