Любителей пельменей приравняют к курильщикам: что не так с идеей ввести акцизы на вредную еду

«Вредную» еду граждане нередко покупают просто потому, что на «здоровую» у них не хватает денег Фото: Shutterstock

Общественная палата РФ и еще ряд организаций предложили ввести в России акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. То бишь вредные. А вырученные деньги направить на борьбу с хроническими заболеваниями типа диабета второго типа. Письмо с инициативой направлено во все заинтересованные ведомства.

Эксперты уже предположили, что, если инициативу реализовать, могут подорожать пицца, пельмени, соусы, газированные напитки, гамбургеры и ряд других не самых здоровых, но достаточно популярных продуктов.

Идея не новая. Еще в 2016 году Минфин выступил с инициативой ввести акциз на газировку в размере 5 рублей за литр. Минздрав в свою очередь предлагал пойти даже дальше — установить также акцизы на фастфуд, шоколадные батончики и прочие продукты с повышенным содержанием сахара и жира. А для бедных в качестве альтернативы открыть бесплатные столовые со здоровой едой.

А в начале уже этого ноября дискуссия пошла по новому кругу: член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением ввести налог на фастфуд. Смысл идеи в том, чтобы на налоги с заведений фастфуда проводить профилактику и лечение ожирения.

Отношение к такого рода инициативам у экспертов как было, так и остается неоднозначным. С одной стороны, здоровье, конечно, беречь надо. С другой, далеко не все специалисты согласны с тем, что постоянный рост акцизов на спиртное и табак заставил россиян меньше пить и курить. Подорожание легального алкоголя, в частности, привело к росту потребления «самопального» спиртного и всевозможных суррогатов. А на долю теневого рынка алкоголя в России приходится, по оценкам экспертов, порядка 30%.

Представители бизнес-организаций в свою очередь напоминают, что многие заведения фастфуда и так, скорее всего, не переживут пандемию. А «вредную» еду граждане нередко покупают просто потому, что на «здоровую» у них не хватает денег. Поэтому если уж заботиться о здоровье нации, не проще ли начать с другого конца - дать налоговые послабления для производителей «правильной» еды?