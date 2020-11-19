В Забайкалье приступил к работе Центр управления регионом

В четверг, 19 ноября, в Забайкальском крае приступил к работе Центр управления регионом (ЦУР). Его основная цель – обеспечение коммуникации между жителями органами власти для максимально быстрого и эффективного решения проблем забайкальцев.

В день открытия работу Центра проверил губернатор края Александр Осипов.

«Работа с обращениями забайкальцев - это важнейшая для нас задача. Необходимо получать напрямую информацию с мест, решать вопросы, с которыми обращаются люди. Важно избегать проявлений низкой дисциплины конкретных чиновников, до конца доводить все вопросы и жалобы граждан», - заявил губернатор.

Отмечается, что ЦУР будет координировать обработку всех видов обращений, сообщений и жалоб, в том числе, опубликованных в открытых источниках в Сети. Также Центр будет контролировать скорость и качество обработки ответов.

В состав созданного Центра управления вошли платформа обратной связи – портал «Голос забайкальца» и система мониторинга обращений населения в социальных сетях «Инцидент Менеджмент». Только за 2020 году на этих ресурсах было обработано порядка 12 тысяч обращений.

Отметим, что благодаря обращениям забайкальцев в соцсетях, которые считывает система «Инцидент Менеджмент», в регионе были закрыты десятки смотровых колодцев, убраны свалки, подключено нарушенное отопление в одной из многоэтажек Читы, предоставлены запрошенные медицинские услуги, а также решена проблема жителей села Акша, которые жаловались на разрушения после ливней.

Одна из популярнейших тем на «Голосе забайкальца» - ремонт автомобильных дорог. Жители разных районов высказываются о возникающих проблемах, а власти региона получают полную и объективную картину о состоянии дорожной сети. Так благодаря этим обращениям, два участка дороги от Нижнего Цасучея до Дулургуя включили в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Трассу начнут ремонтировать уже в 2021 году.

Другой отличительной чертой ЦУРа станет аналитическая работа. Специалисты будут стараться не только решить проблему, но не допустить ее повторения. Для этого будут выявляться и ликвидироваться первопричины.

«Основное отличие ЦУра от традиционной системы работы с обращениями граждан в том, что ответ на жалобу поступит заявителю не через 30 дней, а гораздо оперативнее. Средний срок обработки обращения в Забайкалье составляет всего около 4 часов. Все проблемы, обозначенные жителями региона, попадают на интерактивную тепловую карту. С её помощью можно отслеживать наиболее острые вопросы и ситуации в каждом районе края. Причем, мы видим их в динамике. Она будет доступна не только руководителям местных органов исполнительной власти, но и федеральному центру. Таким образом, о проблемах населения Забайкальского края будет известно на высшем уровне. Соответственно, за качество решения этих проблем тоже придется отвечать на федеральном уровне», - рассказал руководитель регионального ЦУРа Вячеслав Кулаков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил создать Центры управления регионов в каждом субъекте страны. Прототипом стал пример работы с населением в Московской области.