Гран-при по фигурному катанию в Москве: Сможет ли Щербакова дать бой Трусовой и Косторной

Главная интрига – сможет ли двукратная чемпионка России Анна Щербакова, дать бой своим бывшим подругам по команде
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В этот коронавирусный сезон московский этап серии Гран-при может стать своеобразным чемпионатом мира. Ведь после того, как из-за пандемии отменили старты в Канаде и Франции, а этап в США прошел без зрителей, именно в «Мегаспорте» соберутся все лучшие фигуристки мира, которые, как известно, живут в России. А на трибунах даже будут болельщики (не более 25 процентов от вместимости арены), их рассадят в шахматном порядке.
Из 12 участниц 7 будут представлять нашу страну. А главная интрига – сможет ли воспитанница Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, дать бой своим бывшим подругам по команде - чемпионке Европы Алене Косторной и королеве четверных прыжков Александре Трусовой, перешедшим от Тутберидзе к Евгению Плющенко.
А еще в заявке четыре фигуристки из Санкт-Петербурга - Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Елизавета Нугуманова. Не хватает в этой звездной компании только Евгении Медведевой, которая по словам президента федерации Александра Горшкова, еще не до конца восстановилась от травмы спины.
Соревнования одиночниц покажет в прямом эфире Первый канал. Начало прямой трансляции короткой программы в пятницу, в 19.45 (мск).
Гран-при по фигурному катанию
Гран-при России (Rostelecom Cup)
Москва, Россия
20 ноября
Мужчины, короткая программа
Начало – 13:30
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 15:30
Пары, короткая программа
Начало – 18:00
Женщины, короткая программа
Начало – 19:20, прямая трансляция – с 19:45 на Первом канале
21 ноября
Мужчины, произвольная программа
Начало – 13:30, прямая трансляция – с 13:55 на Первом канале
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 15:40
Пары, произвольная программа
Начало – 17:30
Женщины, произвольная программа
Начало – 19:10
22 ноября
Показательные выступления
Начало – 15:00, прямая трансляция – с 16:30 на Первом канале