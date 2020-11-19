Гран-при по фигурному катанию в Москве: Сможет ли Щербакова дать бой Трусовой и Косторной

Главная интрига – сможет ли двукратная чемпионка России Анна Щербакова, дать бой своим бывшим подругам по команде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот коронавирусный сезон московский этап серии Гран-при может стать своеобразным чемпионатом мира. Ведь после того, как из-за пандемии отменили старты в Канаде и Франции, а этап в США прошел без зрителей, именно в «Мегаспорте» соберутся все лучшие фигуристки мира, которые, как известно, живут в России. А на трибунах даже будут болельщики (не более 25 процентов от вместимости арены), их рассадят в шахматном порядке.

Из 12 участниц 7 будут представлять нашу страну. А главная интрига – сможет ли воспитанница Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, дать бой своим бывшим подругам по команде - чемпионке Европы Алене Косторной и королеве четверных прыжков Александре Трусовой, перешедшим от Тутберидзе к Евгению Плющенко.

А еще в заявке четыре фигуристки из Санкт-Петербурга - Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Елизавета Нугуманова. Не хватает в этой звездной компании только Евгении Медведевой, которая по словам президента федерации Александра Горшкова, еще не до конца восстановилась от травмы спины.

Соревнования одиночниц покажет в прямом эфире Первый канал. Начало прямой трансляции короткой программы в пятницу, в 19.45 (мск).

Гран-при по фигурному катанию

Гран-при России (Rostelecom Cup)

Москва, Россия

20 ноября

Мужчины, короткая программа

Начало – 13:30

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 15:30

Пары, короткая программа

Начало – 18:00

Женщины, короткая программа

Начало – 19:20, прямая трансляция – с 19:45 на Первом канале

21 ноября

Мужчины, произвольная программа

Начало – 13:30, прямая трансляция – с 13:55 на Первом канале

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 15:40

Пары, произвольная программа

Начало – 17:30

Женщины, произвольная программа

Начало – 19:10

22 ноября

Показательные выступления

Начало – 15:00, прямая трансляция – с 16:30 на Первом канале