Буллинг в Сети станет опасным не только для жертв, но и для виновников

«КП» обратилась за комментарием к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Общественной палате России прошел круглый стол на тему «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности». Депутаты и юристы, артисты и спортсмены обсудили то, насколько грань между личной и публичной жизнью хрупка. И опасность того, что травля в сети приобретает все новые черты. В жуткий коктейль смешиваются информационная агрессия, клевета, буллинг - и этому надо противостоять.

«КП» обратилась за комментарием к участнику этого Круглого стола, главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Законы против травли есть?

- Законодательство в этой сфере есть, и оно неплохое. Но в этой сфере цифровое законодательство развивается быстро. И сами криминальные явления, включая буллинг и клевету, технологически трансформируются. Значит, надо и законодательство подводить к реальности, которая существует на сегодня.

- Новые статьи вводить?

- Нет, менять действующую статью УК по составу клеветы. Есть ряд предложений и по изменению КоАП. В том числе по информации в отношении несовершеннолетним, которая активно вбрасывается в интернет.

- На кого особое внимание?

- Есть предложения по популярным площадкам - Ютубу, Фейсбуку, другим мессенджерам. Они работают на наших территориях, получают доходы, но контроля со стороны российского законодательства над ними нет.

- Вы обсудили роль мессенджеров как площадок, где идет травля?

- В том числе и это. Говорили о возможном расширение функций Роскомнадзора. О досудебном закрытии сайтов, где информация о травле распространяется, где для здоровья, для жизни людей возникает опасность.

- Это проблема, которую нужно решать быстро?

- Да, и надо быстро определяться со статусом «иностранных площадок». Пора более четко договориться о правилах игры. Остановить развитие цифрового пространства невозможно. У IT-профессионала Игоря Ашманова было предложение по поводу цифрового кодекса - ведь есть пространства, где люди практически живут.

- Когда ваши предложения могут стать законом?

- До декабря рекомендации будем готовы передать в Думу и в правительство. Травят ведь не только детей. Мы говорили в целом о психическом здоровье нации. И о нарушениях прав граждан при развитии цифры.

- Что сказал Сергей Безруков, худрук Московского губернского театра?

- Безруков позитивно поразил. Он говорил как профессиональный юрист о статьях УК и КоАПа. Про полсотни исков по клевете - и по театру, и по нему конкретно. Артисты и спортсмены публичные люди — и они сегодня тоже объекты для буллинга.

- А сенатор Мизулина?

- Она профессионально выступила, давала серьезные цифры по числу самоубийств, в том числе, связанных с травлей. И цифры растут. Говорила о методах вовлечения молодежи в агрессивную среду.

Общий вывод — происходящее выходит за рамки разумного.

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