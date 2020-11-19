СК России: по делу о пытках осудили 11 бывших сотрудников ярославской колонии

Бывшие сотрудники исправительной колонии N1 УФСИН по Ярославской области, обвиняемые в избиении заключенного в ИК-1 Евгения Макарова, во время оглашения приговора. Фото: Пресс-служба Ярославского областного суда/ТАСС

Осуждены сразу 11 фигурантов уголовного дела о применении насилия рядом сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области к лицу, отбывающему наказание. Алексей Андреев, Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Сергей Драчев, Андрей Зыбин, Сипан Мамоян, Алексей Микитюк, Александр Морозов, Дмитрий Соловьев, Руслан Цветков, Максим Яблоков получили сроки от 3 до 4 лет колонии.

"Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года осужденный был доставлен в одно из помещений ФКУ ИК-1 для проведения обысков, куда также пришли фигуранты уголовного дела. Сотрудники колонии применили физическое насилие к осужденному: множественные удары руками, ногами и спецсредствами по голове, туловищу и конечностям, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Противоправные действия явились профилактической мерой воздействия за систематические нарушения установленного порядка отбывания наказания и неуважительное отношение к сотрудникам колонии", - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

После публикации видеозаписи издевательств в СМИ следствием были собраны неопровержимые доказательства причастности фигурантов к преступлению. Были изъяты и исследованы записи с нагрудных видеорегистраторов сотрудников колонии, назначено и проведено свыше 15 экспертиз, в числе которых компьютерно-технические, видеотехническая и судебно-медицинская экспертизы, допрошено свыше 40 свидетелей.

В следствии отметили, что ранее приговором суда был осужден к реальному сроку лишения свободы еще один бывший сотрудник указанной колонии Сергей Ефремов. С ним следствие заключило досудебное соглашение, благодаря которому осужденный дал изобличающие показания.

Суд постановил, что осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.