Группа компаний «Титан» отмечает день рождения

Группа компаний «Титан» постоянно расширяет как направления деятельности, так и географию присутствия. Фото: titan-group.ru

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет руководство и коллектив корпорации с знаменательной датой!

В информационном пространстве «Титан» - одна из немногих компаний, ведущих открытый диалог с общественностью и журналистами. Группа компаний отзывается на все современные тенденции в мире Media и активно использует самые современные технологии в своей работе. Помимо этого ГК «Титан» регулярно проявляет инициативу в решении важных проблем, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Поздравляем с праздником! Желаем вам отличных новостей, реализации поставленных целей и новых грандиозных проектов!

О КОМПАНИИ

ГК «Титан» была основана в 1989 году Михаилом Сутягинским. Впервые «Титан» громко заявил о себе в 1995 году. Тогда на территории Омской области компания организовала производство метил-трет-бутилового эфира – экологически чистого топливного компонента, вытеснившего с рынка токсичные аналоги. Постепенно «Титан» расширял как направления деятельности, так и географию присутствия, а с 2005 года выступает инвестором и инициатором масштабных инвестиционных проектов в России и за ее пределами.

C 2006 года Группа компаний «Титан» входит в число крупнейших частных компаний по данным журналов Forbes, Эксперт и других крупнейших деловых изданий.

В 2010-е годы корпорация достигла выдающихся успехов в области агропромышленного направления и биотехнологий.

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