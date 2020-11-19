"Мне необходим отдых": мечтавшая о пенсии в 150 тысяч вдова Караченцова отправляется в Дубай

Людмила Поргина живет в усадьбе рядом с национальным парком "Лосиный остров" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда-то Людмила Поргина блистала на сцене "Ленкома". Однако после того, как с ее знаменитым супругом Николаем Караченцовым случилось несчастье в 2005 году, женщина покинула театральные подмостки и посвятила себя мужу. Тогда ей было 56 лет. Для артиста - это самый расцвет карьеры. Сейчас вдова актера живет в загородном доме в поселке Валентиновка рядом с национальным парком "Лосиный остров". Усадьба расположена на 50 сотках земли. Компанию ей составляют собаки и кошки.

Заслуженная артистка Людмила Поргина недавно пожаловалась на мизерные заработки за участие в популярных шоу. В последнее время ее сильно огорчает этот факт, но возможности исправить сложившуюся ситуацию у нее нет. "Но у меня пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в 30 тысяч рублей ежемесячно", - делилась вдова Николая Караченцова.

Впрочем, Людмила Андреевна считает, что заслуживает пенсию в 150 тысяч рублей. "150 тысяч - это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу. Я не позволяю себе шиковать, покупать бриллианты. Это все в прошлом", - вздыхает 71-летняя артистка.

Сейчас она приходит в себя после операции. Недавно ей установили пластины на пальцах ног, которые она сломала, катаясь на водном аттракционе в Абу-Даби с внуками Петей и Яной. "Операция прошла успешно, но болевые ощущения еще есть. Мне надо ходить в специальной обуви, чтобы пальцы срослись, как нужно", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Вдова Караченцова не смогла даже приехать на прощание с Арменом Джигарханяном. "Мы дружили, я должна была пойти, а потом я думала поехать на кладбище. Но у меня с утра температура 38. Сейчас вся обложилась лекарствами, витаминами. Когда мне позвонили и рассказали о Джигарханяне, я так плакала. Он был замечательным человеком, солнечным, понимаете? Это очень грустно...", - пожаловалась пенсионерка изданию WomanHit.ru.

В ближайшее время Поргина отправляется на отдых в Турцию, а после в Дубай. "Мы, когда был жив Коля, шесть месяцев в году проводили за границей. Ему так советовали врачи: зимой уезжать из России в теплые страны. Слава Богу, что в Турцию и Арабские Эмираты можно вылететь. Я так и сделаю, потому что мне необходим отдых", - резюмировала актриса.