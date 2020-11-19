ПСБ профинансирует социально-экономические проекты в Удмуртии

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов провели в Москве рабочую встречу. Они обсудили реализацию в регионе приоритетных инвестиционных и социально-экономических проектов. Повестка была разнообразной.

Во-первых, обговорили развитие программы газификации сельских населенных пунктов. Банк планирует предоставить финансирование для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей на территории 10 муниципальных образований Удмуртии.

Во-вторых, обсудили совместные задачи по бесперебойному выполнению госконтрактов и сохранению темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции на предприятиях ОПК. Банк обслуживает более 300 таких компаний в республике. Суммарно открыл им кредитно-гарантийные лимиты более чем на 81 млрд рублей и планирует их расширение.

В-третьих, особое внимание уделили перспективам развития спорта. Правительство Удмуртии и ПСБ поддерживают Федерацию биатлона, Федерацию лыжного спорта и реализуют проект любительских стартов «Калашников-Спорт». Кроме того, ПСБ рассмотрит возможность участия в реконструкции ледовой арены в Ижевске.

- Список обсуждаемых вопросов достаточно широк. Это говорит о совместной заинтересованности в улучшении инвестиционной и социально-экономической сфер региона. В фокусе внимания банка - работа как с крупными предприятиями ОПК, так и с предприятиями малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы продолжим расширять поддержку населения по социально-значимым проектам, включая программы льготного ипотечного кредитования для сотрудников бюджетных организаций, а также развивать спортивные проекты, – заявил Петр Фрадков.

- Наше сотрудничество с Промсвязьбанком уже измеряется конкретными показателями: созданными рабочими местами, числом участников спортивных стартов, объемами ремонтных работ. Это говорит о качественном взаимодействии и заинтересованности обеих сторон в проектах, направленных на развитие республики. Перечень перспективных направлений включает в себя и экономические, и социальные вопросы, – уточнил Александр Бречалов.