Решающая битва: все четверо адвокатов Ефремова наконец объединились перед кассацией

Актер Михаил Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самое громкое уголовное дело-2020 готовится к слушанию уже в третьей инстанции. Сначала Пресненский суд отправил Михаила Ефремова в колонию на 8 лет за смертельное ДТП, затем в апелляции удалось скостить полгода, ну а теперь впереди кассация.

За это время у знаменитого осужденного много что поменялось. Распрощавшись с одиозным Эльманом Пашаевым, актер нанял сразу трех адвокатов: Петра Хархорина, Романа Филиппова и Владимира Васильева. В апелляционном суде к ним должен был присоединиться четвертый защитник Андрей Алешкин, однако в последний момент под давлением семьи Михаил Олегович от его услуг отказался. Алешкин тесно сотрудничал с Александром Добровинским, обсуждая детали столь важного в этом деле примирения сторон. Но супруга актера Софья Кругликова заподозрила их в сговоре, и переговоры о мире так и не состоялись. Теперь по желанию самого Ефремова Андрей Алешкин будет вместе с другими адвокатами представлять его интересы в кассации.

Новый адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Фото: Личный архив

Однако, еще до решающего слушания обновленной команде адвокатов предстоит встреча в суде по гражданскому иску потерпевших. Семья погибшего курьера Захарова требует возместить им 111 тысяч рублей, потраченных на похороны. Первое заседание должно состояться 23 ноября. Между тем, как выяснилось недавно, Ефремов переплатил потерпевшим 200 тысяч рублей компенсации, так что дело может закончиться, едва начавшись.

- Сегодня наконец наша команда адвокатов начала соединяться. Мне позвонил Владимир Васильев, мы обсудили детали ближайшего заседания, - рассказал kp.ru Андрей Алешкин. - У нас всех будет общая позиция: вред семье возмещен, поэтому будем просить прекратить процесс. Очень важно, что мы наконец будем выступать единым фронтом. Если раньше у нас было недопонимание (сотрудничество адвокатов в апелляции сорвалось. - Ред.), то теперь это пройденный этап. Я очень надеюсь, что Петр Хархорин поддержит мое вхождение в дело - он грамотный защитник, и я к нему отношусь очень уважительно.

Владимир Васильев подтвердил "КП", что переговоры состоялись и заверил: в кассации все четверо адвокатов будут придерживаться одной линии защиты.

- Однозначно, позиция у нас будет одна, - сообщил Васильев kp.ru. - Мы настроены на плодотворное сотрудничество, раз этого хочет наш доверитель. Но подробностей предстоящей защиты в кассационном суде раскрывать пока не можем, все детали станут известны во время заседания.

Тем временем, сам Михаил Ефремов сейчас находится в белгородском СИЗО №3, где пережидает так называемый "карантин". На следующей неделе актера должны отправить в колонию №4 поселка Алексеевка, где он будет отбывать наказание. Сколько оно продлится - вопрос открытый: сейчас все зависит от результатов кассации. Адвокаты все еще надеются, что артисту удастся получить условный срок.

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