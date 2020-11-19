А по судам хлещет Лоза! Автор шлягера «Плот» подал иск к Сергею Шнурову за «лоснящуюся морду»

Юрий Лоза подал иск к Сергею Шнурову в Симоновский суд города Москвы. Фото: Владимир Веленгурин/Олег Золото

Уж сколько их упало в эту бездну! Охотники за Шнуром, мстители за язвительные стишки, алчущие отмщения. Что Андрей Разин, что Ксения Собчак, что Иосиф Пригожин, что Владимир Жириновский — кто только не тупил копья о непробиваемую крепость сарказма Сергея Шнурова.

Теперь дошло время до Юрия Лозы — поэта, композитора, геофизика и специалиста по широкому спектру вопросов: от плоскости Земли до творчества Led Zeppelin.

Все началось с того, что Лоза получил грамоту от президента России «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», Чем, к слову, остался весьма недоволен.

Юрий Лоза получил грамоту от президента России.

— Получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин, — огорченно констатировал Юрий. — Так и с чем меня поздравлять?

Однако событие стало заметным, новость об этом попала в Яндекс, а значит Сергей Шнуров не мог пройти мимо. И выдал по горячим следам фирменный стих:

«...

Он кладёт - про него говорят,

Из г****а лепит меткие пули,

Комментируя все и подряд.

Нет Лозы нынче мнения круче,

И суров его голос и нрав.

Наложил он могучие к***и,

Всех и всё от души о*****в...»

«...

По довольно лоснящейся морде,

Перспективы уносятся вдаль.

Скоро выдадут Юрию орден,

Перед этим, конечно, медаль...»

Обычно все реагируют на вирши Сергея или отповедью, или стихотворным ответом. Но Лоза решил выяснить отношения в суде. И подал иск ко Шнурову в Симоновский суд города Москвы. В чем претензия? Защита чести и достоинства (ст. 152 ГК РФ).

- Ну как это можно назвать стихотворением? - удивился Лоза. Вот «Я помню чудное мгновение…» — это стихотворение. А то, что написал Шнуров — это что-то другое. Это даже не стихи, а матерные слова. Не хочу вдаваться в детали, этим делом занимается мой адвокат. У меня столько разных злопыхателей, столько всякого негатива идет — в основном от бездарностей. Они же не могут написать «Плот».

Узнав об иске, Шнуров быстренько состряпал второй опус, посвященный Лозе. И по традиции выложил его в инстаграме:

«Дни последние вечность несут! Собирается мертвое воинство! Хочет как-то поднять через суд, Ущемленное мини достоинство».