РПЦ опубликовала список "лжесвященников и мошеннических ресурсов, собирающих средства от имени Русской православной церкви (РПЦ)". Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие пожилые люди не могут доехать до храма из-за пандемии, другие верующие бояться посещать места где можно подхватить ковид, а потому ищут способ излить душу в интернете. Мошенники не дремлют: в сети множатся великолепно оформленные сайты с онлайн-сервисами, которые предлагают это сделать дистанционно.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал на официальном сайте Русской православной церкви список "лжесвященников и мошеннических ресурсов, собирающих средства от имени Русской православной церкви (РПЦ)".

- В последнее время в сети Интернет становится все больше онлайн-сервисов, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской Православной Церкви. На многие из этих ресурсов регулярно поступают жалобы верующих. В лучшем случае данные сайты взимают значительную комиссию за свою работу, а в худшем пожертвования не доходят до адресата, - информирует сайт РПЦ.

В подтверждение этих слов РПЦ опубликовало список из 10 лиц, "которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение", а также перечень хорошо оформленных сайтов, через которые идет сбор пожертвований.

Владельцы этих сайтов выдают себя за действующих иеросхимонахов, протоиереев, клириков и монахов. Если в 20-ом веке подобные им жулики стояли в рясах у вокзалов, то теперь они собирают пожертвования не выходя из дома. У них теперь сотни тысяч подписчиков!

Впрочем, есть среди откровенных мошенников и бывшие священники.

"Некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви. Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих", - говорится в сообщении.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ публикует Топ-10 лжесвященников и обращает внимание, что "публикуемые ниже ресурсы и блоги не имеют отношения к деятельности Русской Православной Церкви".

10 ЛЖЕСВЯЩЕННИКОВ

1.

Баканин Владимир Васильевич

"Называет себя «иеросхимонах Димитрий», самочинно вел и ведет деятельность на территории Шуйской и Московской епархий, также замечен в Белоруссии. По официальному заявлению Шуйской епархии, занимается мошеннической деятельностью. Ведет сайт "Воспитание детей. Духовный взгляд" (81,9 тысяч подписчиков)

2.

Липин Александр Павлович

Бывший диакон Вологодской епархии, лишен сана в 2004 году. Примкнул к расколу секачевцев (Серафимо-Геннадиевская ветвь РКЦ ИПХ). Ныне называет себя «протоиереем РПЦЗ». Ведет сайт "Пастырь Добрый" (52,8 тысяч подписчиков)

3.

Махов Михаил Сергеевич

Бывший протоиерей Ивановской епархии, лишен сана в 2010 году. Тем не менее, продолжает позиционировать себя как священник.Михаил Мах Народный батюшка. Ведет блог "ПРИЮТ АНГЕЛОВ" (171 тысяча подписчиков)

4.

Кирсанов Сергей Владимирович

Называет себя клириком и монахом, говорит, что «возглавляет монастырь», публикует фотографии себя в схиме. Был отчислен из ПСТГУ, рукоположен не был. Видеоблог "Клирик" (30 тысяч подписчиков)

5.

Шляхов Петр Степанович

Называет себя «иеромонахом Антонием». По его словам, был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан бывшим епископом Чукотским Диомидом в 2007 г. Был запрещен в служении в 2008 году.

Ведет страницу "Иеромонах-Антоний Шляхов СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО". (895 подписчиков)

6.

Агеев Эдуард Анатольевич

Называет себя «епископом Сергием». По его словам, был рукоположен в священный сан бывшим епископом Чукотским Диомидом в 2008 г. Впоследствии Агеев создал раскольническую структуру, где позиционирует себя в качестве епископа. Ведет страницу в сети "Последнее Время" (3,9 тысяч подписчиков)

7.

Кучеров Сергей Иванович

Называет себя «иеромонах Михаил». «Рукоположен» Эдуардом Агеевым, называющим себя «епископом Сергием». Ведет страницу "Чудеса Святого Отрока Вячеслава" (102 тысячи подписчиков)

8.

Филиппов Вениамин Евгеньевич

Называл себя ранее «иеромонахом Евстратием», сейчас называет себя «схиархимандритом Даниилом». Бывший священник Тульской епархии, лишен сана в 2009 году. Примкнул к расколу бывшего епископа Диомида, позднее стал называть себя «непоминающим». Ведет страницу "Движение непоминающих. Аналитика событий" (10,5 тысячи подписчиков)

9.

Головин Владимир Валентинович

Был лишен сана в 2019 году. Вопреки запрету Священноначалия продолжает заниматься проповедью в интернете. "о. Владимир Головин, Православие". (343 тысяч подписчиков)

10.

Романов Николай Васильевич

Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии. В 2020 году был лишен сана и отлучен от Церкви. Тем не менее, продолжает совершать богослужения и позиционирует себя как священнослужитель. Ведет страницу в сети "Всеволод Могучев" (44,6 тыс. подписчиков).

Cайты, где занимаются несанкционированным сбором пожертвований от имени РПЦ

https://rpconline.ru

http://www.moleben-online.ru

https://svyatsy.org

http://bogoslov.com

http://www.diologos.org

https://www.trebi-af.com

http://treb-afon.com

http://simvol-veri.ru

https://duhovnyj.ru

https://иконная-лавка.рф

https://trebaonline.ru

https://онлайн-церковь.рф/

https://prayonline.ru

https://trebi-online.ru

https://trebi.ru

https://fondspas.ru

https://molitvaonline.ru

https://chasovnya-online.ru

https://svyatayakseniya.ru

https://matronapomogi.ru/

http://trebi-zapiski-online.ru

http://sergiev-posad.trebi-online.ru