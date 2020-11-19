Еще в июле 2020 года благотворительная организация “Ночлежка” запустила проект “Ночной автобус” в Москве

“Ночной автобус” - проект благотворительной организации “Ночлежка”. Фото предоставлено фондом

Автобус с надписью “Помощь бездомным” ныряет под мост, пролетает мимо крытой парковки, железнодорожной дороги, складов, промышленных гаражей и резко останавливается в тупике у перевернутой кабельной катушки. У этого импровизированного “стола” уже собрались и ждут люди: из-за пробок мы немного опоздали.

“Ночной автобус” - проект благотворительной организации “Ночлежка”, в Петербурге он отправляется в рейс пять дней в неделю уже много лет, чтобы накормить бездомных и малоимущих. Сегодня, как и каждую пятницу, с нами едет доктор - волонтерка Даша Реут из дружественной “Благотворительной больницы”. Она осмотрит тех, кто пришел к стоянке автобуса за помощью. Пока водитель Костя раздает горячий суп, хлеб, чай и предметы гигиены, к Даше выстраивается отдельная очередь: кому-то нужна перевязка, кто-то пришел за бесплатным лекарством, а еще давление, проблемы с кожей, что-то болит...

26-летняя студентка Санкт-Петербургского Педиатрического медицинского университета Дарья Реут с “Ночлежкой” чуть меньше года.

- Врачом я хотела стать с детства, - рассказывает Даша. - В 10-м классе поняла, что я не вижу себя ни в чем другом. И это ощущение не уходит.

О “Ночлежке” узнала еще на третьем курсе, но к волонтерству пришла не сразу, а после практики от университета, которую Даша проходила в Мексике, работая ассистентом хирурга.

Реабилитационный приют “Ночлежки”. Фото предоставлено фондом

- Опыт, который я там получила, я, наверное, никогда не забуду. Приезжаешь после 4-го курса, тебе говорят: иди, делай интубацию трахеи. А это одна из самых сложных операций в анестезиологии… Идешь и делаешь. Когда я приехала из Мексики, мне этого не хватало. Я поняла, насколько это классно - работать. Месяц ты жил в идеальном мире, ходил на работу, которая тебе очень нравится, получал колоссальную энергию от этого. И я вспомнила, что мне моя подруга рассказывала про “Ночлежку”.

Началось все с Ночного приюта, где ежедневно ночует 40 человек, которым больше некуда пойти. Здесь они могут помыться, постирать вещи, поужинать, а благодаря докторам из “Благотворительной больницы” еще и подлечиться. Даша сразу поняла, что это ее стихия.

- Смена у медиков в Ночном приюте - два часа. И в первый же раз все два часа я делала перевязки. Вышла на эмоциях, мне очень понравилось.

Но съездив пару раз с “Ночным автобусом”, Даша решила продолжать именно здесь.

- Это тяжело, но это особенное ощущение, - объясняет Даша. - Приезжаешь на стоянку, погружаешься на полчаса, ты полностью в работе, ты должен очень быстро думать. А потом садишься в автобус и выдыхаешь. Приезжаешь на следующую стоянку и все начинается снова. Это очень развивает. Работа в “Ночном автобусе” - это скорость. И ты видишь людей в их среде. Они бездомные, они на улице, и ты видишь их именно там. Не они к тебе приходят, это ты на их территории. Это добавляет остроту ощущениям.

На все про все у Даши чуть больше 20 минут, максимум полчаса: дольше автобус стоять не может - впереди еще три остановки, все в разных районах, и там тоже ждут люди. Во время пандемии нуждающихся стало намного больше, чем раньше: если до марта 2020 года 100 накормленных людей за рейс считалось много, то теперь приходит до 170 человек. Если бы не помощь других волонтеров-ассистентов, Даше было бы совсем тяжело.

На первых двух стоянках помогает Максим: записывает в журнал всех пациентов и их жалобы, смотрит на старые записи, помогает выдавать из коробок лекарства, разрезать бинт, когда нужна перевязка, и поддерживает порядок в очереди. На третьей ему на смену приходят супруги Павел и Надежда. Здесь собралось больше полусотни людей, и половине из них нужна помощь врача.

Во время пандемии “Ночлежка” стала снабжать бездомных одноразовыми масками, перчатками и флаконами с антисептиком - их выдают каждому, кто пришел к автобусу. И лекарств нужно все больше: стали приходить люди, у которых есть дом, но исчезли средства к существованию.

- Если бы государство оказывало поддержку, можно было бы помогать эффективнее, и однозначно большему количеству людей, - считает Даша. - Раз в неделю я пополняю укладки Ночного автобуса. Это, как правило, элементарные препараты. Но иногда бездомные приходят с выписками на не совсем обычные лекарства, и их хотелось бы им дать. Я могу потратить тысячи три на такие случаи. Это совсем немного, иногда приходится выбирать, отказывать… И я бы продлила раздачу антисептиков и мыла на “мирное время”.

Первая остановка автобуса - на юге города, близко к окраине, последняя - на севере. Выезжая от Реабилитационного приюта “Ночлежки” на Боровой улице в 17:30, он возвращается ближе к часу ночи. Волонтерская смена - полноценные восемь часов. В сумерках мы мчимся через мосты к последней стоянке, где должны оказаться не позднее полуночи. Здесь уже темно, несмотря на белые ночи, приходится зажигать свет, чтобы рассмотреть пациентов.

Волонтеры «Ночлежки», помогающей бездомным людям. Фото предоставлено фондом

Бывает ли страшно?

- Нет. Конечно, бывали случаи на грани, но...

Отдача, которую Даша получает от своего дела, с большим запасом перекрывает любой негативный опыт. А негатив, конечно, есть: так же как в любой больнице, на улице далеко не все пациенты вежливы с врачами, встречаются те, кто ведет себя вызывающе. Некоторые даже пытаются “ухаживать”. Работа интенсивная, иногда изматывающая. У людей, с которыми общается врач, тяжелая жизненная ситуация, это тоже накладывает отпечаток. И смерть на улице обычное дело. Но любой врач, объясняет Даша, должен научиться не пропускать эмоции через себя, иначе можно просто “выгореть”. Пока что она не думает уходить, наоборот - сейчас она координатор медиков “Благотворительной больницы”, работающих на “Ночном автобусе”.

- Магнит? Есть такое. На это люди подсаживаются. Я всего год и я не знаю, куда это все идет у меня внутри. Может быть, в какой-то момент я скажу, что все, с меня хватит. А может быть, это настолько затянет, что я буду волонтерить и дальше. Конечно, многие уходят. А тех, кто действительно готов много и долго этим заниматься, их не так много.

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Помочь бездомным и поддержать волонтеров, которые кормят и лечат тех, кто оказался без крыши над головой, можно на сайте “Ночлежки”.

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