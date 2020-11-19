Ирина Цывина вывезла ордена Евгения Евстигнеева в Америку

Ирина Цывина на пресс-конференции, 2017 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ирина Цывина скончалась в апреле прошлого года. Ей было 55 лет, по нынешним временам не возраст, чтобы умирать. В СМИ до сих пор спорят, была ли ее смерть насильственной. Журналисты находят новые загадочные обстоятельства. Например, недавно на записи программы «Пусть говорят» выяснилось, что за несколько лет до своей смерти Цывина вывезла в США советские ордена своего второго мужа Евгения Евстигнеева.

Ирина передала своей подруге Нателле, которая живет в Америке, наградную книжку к званию "Народный артист СССР", Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени – их получил Евстигнеев в 80-ые годы (например, за создание фильма «Семнадцать мгновений весны»). Нателла была очень близким для Цывиной человеком, она – крестная ее сына Евгения Благонравова. Теперь она предлагает вернуть ордена. Но кому? Не детям же Цывиной от ее третьего мужа Георгия Пусепа. Какое они имеют отношение к Евстигнееву? Никакого. У Евгения Александровича есть свои взрослые сын Денис Евстигнеев и дочь Мария Селянская. Для них находка орденов отца стала полной неожиданностью. Как они ими распорядятся и когда их получат - вопрос открытый. Наиболее разумный вариант видится в передаче государственных наград в один из музеев.

- Я даже не знала, что у Иры были папины ордена. И Денис тоже не знал. Просто не заходил разговор на эту тему , - говорит дочь Евстигнеева актриса Мария Селянская. - Для меня ордена ассоциируются с войной. А папа не воевал. Наверное, поэтому мне в голову не приходило. Не хочется углубляться, зачем Ира вывезла папины ордена в Америку. Надоели эти скандалы...

Актриса Мария Селянская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Нателла сделала свое признание две недели назад. Было продолжение у этой истории? Она вам звонила, рассказывала, когда и как собирается ордена вернуть?

- Продолжения пока не было. Но у меня нет оснований сомневаться в ее порядочности. Она приезжает в России. Я ее видела в гостях у Ирины. Когда она привезет ордена, тогда и будет думать, что с ними делать, в какой музей их передать. Возможно, это будет Бахрушинский или музей МХАТа. Все-таки отец служил в Художественном Театре на протяжении почти 20 лет. А сейчас в МХТ им.Чехова работает моя дочь Софья Евстигнеева, его внучка.

Актриса Софья Евстигнеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

После смерти Евгения Евстигнеева в 1992-м году его молодая вдова Ирина Цывина (она моложе на 37 лет) улетела в Америку. Там ее ждала новая любовь - продюсер Георгий Пусеп, за которого она вышла замуж: «Он был такой загадочный, интересный. Мне в ту пору было под тридцать, мне очень хотелось иметь семью и детей. И я, полная надежд, поехала за ним в Голливуд», - рассказывала мне свою историю Цывина.

Актер Евгений Евстигнеев, 1986 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позже выяснилось, что американский продюсер живет в маленькой съемной квартире и спит на надувном матрасе. К тому же он был женат. Ирина оказалась почти на нелегальном положении. Пусеп с прежней женой все-таки развелся и зарегистрировал брак с Цывиной. Ирина родила ему сына и дочь. Но «выдающимся продюсером», за которого себя выдавал, он ни разу не был. В Америке они жили на деньги, которые Ирина выручала от сдачи квартиры Евстигнеева в Москве.

Она вывезла в Америку и письма Евгения Александровича. Когда он уезжал на съемки, писал ей из киноэкспедиций. По ее словам, она его письма всегда возила с собой. Это личная переписка – имела права. Но ордена?.. Зачем их вывозить? Скорее всего, потому что они имели реальную ценность. И если вдруг наступит черный день, хуже не будет…

«Однажды в мою квартиру ворвались сотрудники ФБР, - рассказывала мне о своих американских приключениях Ирина. - Фэбээровцы привели моего мужа в наручниках и устроили обыск, порылись даже в детской коляске. Искали какие-то документы, перетряхнули письма Евгения Александровича. Как я поняла, мой муж (Георгий Пусеп – Ред.) был уличен в финансовых махинациях, за ним следило ФБР. В тот же день по его указанию я вылетела с детьми в Москву. Муж уезжал из Америки нелегально через Мексику»...

В Москве ее отношения с Пусем окончательно сломались. Ира с детьми жила в квартире, которая досталась ей после смерти Евстигнеева. А ее муж - на даче, которая тоже перешла к Ирине от Евгения Александровича.

Ордена так и остались в Америке на хранении у Нателлы.

ВОПРОС РЕБРОМ

СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ ОРДЕН ЛЕНИНА

- В 1996 году Борис Ельцин принял закон, запрещающий продавать государственные награды. Но теневой рынок существует, - говорит ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Левин. - На черном рынке советский Орден Ленина может стоить 60-70 тысяч рублей. Орден Трудового Красного Знамени – существенно дешевле: думаю, до десяти тысяч. Гораздо выше ценятся эти же ордена, которыми награждали в 30-40-ые годы. Они на порядок дороже. Вдова Евстигнеева могла их легально вывезти. Наследникам разрешается. Что же касается вашего вопроса, сколько можно на них заработать в Америке. Не думаю, что много: пару тысяч долларов...

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