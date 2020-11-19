"На мне рано ставить бездетный крест": Митя Фомин рассказал о желании обратиться к услугам сурмамы

Певец Митя Фомин. Фото: Иван МАКЕЕВ

С Митей Фоминым "Комсомолка" встретилась на съемках одного из новогодних концертов. 46-летний артист, несмотря на вторую волну пандемии и культурно-массовых ограничений, излучал оптимизм и бодрость духа. Демонстрировал на камеры свою последнюю обновку - очки из натурального дерева за 8000 рублей, обнимался с Аней Семенович и "Дискотекой Аварией", шутил про плюсы холостяцкой жизни...

- А чего грустить. Мне в этом году, например, удалось купить купить шикарную квартиру в Крыму, - рассказал певец kp.ru. - Локация просто улет: выглядываешь с балкона - и в пяти метрах видишь Черное море. Можно спуститься, и через минуту уже бултыхаться в воде. Я всю жизнь мечтал жить на море, но в Европе такое жилье стоит очень дорого. И тут в пандемию, когда границы закрыты, вдруг появилось это предложение - квартира с собственной крышей. Она небольшая - сколько метров, сколько стоит, не расскажу. Но находится вдалеке от туристической зоны: это не Ялта, не ЮБК (Южный берег Крыма. - Ред.).

- Как так получилось, что в год, когда все артисты жалуются на безденежье, Митя Фомин берет и покупает квартиру на море с собственной крышей?

- Знаете, сколько я себя помню, я всегда работал. Еще до мединститута, в школе, устроился санитаром в клинику и зарабатывал свои первые 60 рублей в месяц. Дальше - больше. Решил стать артистом, и где только не работал поначалу: в клубах, на подиуме, в филармониях, театрах... Везде, где только могли заплатить. Ну а последние 20 лет я выступал, много гастролировал с группой "Hi-FI". И так как я человек нерасточительный, смог скопить какое-то небольшое состояние.

Митя Фомин на записи новогоднего концерта Муз-ТВ. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ну так все проели "подушку безопасности" еще в первую волну карантина...

- А я не сидел без дела. В пандемию минуты свободной не было: проводил прямые эфиры, благотворительные концерты, интервью на радио и ТВ... И не потому, что хотел заработать - просто надо было что-то делать.

- На скандал с интимным видео Артема Дзюбы откликнулись многие звезды, потому что никто от этого не застрахован. Вас когда-нибудь пытались шантажировать личными снимками, взламывали телефон?

- Боже упаси! Думаю, со мной такого не случится. Почему? А я не делаю интимные снимки. И всем публичным людям не советую. Сейчас ведь можно влезть в любое "облако", любой телефон. Хакеры даже Пентагон взламывают! Что уж тогда говорить о звездах, если наши гаджеты нисколько не защищены.

- Вы не раз говорили, как круто быть холостяком. Но многие холостяки не отказывают себе в том, чтобы иметь детей - Филипп Киркоров, Сергей Лазарев... У вас когда-то стоял такой вопрос, может, думали обратиться за услугами суррогатной мамы?

- Да, этот вопрос как стоял, так и стоит сейчас. Но в какое время заводить детей, каждый решает сам. У мужчин детородный возраст чуть ли не всю жизнь. Поэтому рано на мне ставить бездетный крест. Все еще может быть...

Но меня удивляет другое. У нас столько проблем с уже родившимися детьми - насилие, бедность, беспризорность. Может быть, на это обратить внимание, а не на бездетность отдельных артистов. На все есть своя причина в этом мире, может быть, даже воля божья. А у нас любят ставить клеймо, мол, бездетный - это плохо, а почему бы ему детей не завести, ведь скоро уже 50... Ребят, ну значит, вот так. Это мой выбор, моя воля. Я же не прихожу в многодетные семьи и не говорю: "Ого, вы тут делов натворили! А ну-ка быстро расходитесь, чтоб больше никаких детей!". К сожалению, в нашей стране мы еще только учимся уважительно к этому относиться - чужой религии, чужой личной жизни, любому чужому выбору.