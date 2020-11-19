Финансирование программы развития села в бюджете-2021 увеличат

Cекретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

К вопросам финансового обеспечения программы «Комплексное развитие сельских территорий» «Единая Россия» и Кабмин вернутся в марте 2021 года, когда обычно готовятся поправки в бюджет, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев по итогам расширенного заседания общественного совета партпроекта «Российское село», которое прошло 19 ноября на площадке партии.

ВНИМАНИЕ ГЛУБИНКЕ

«Мы недавно разговаривали по этому поводу с председателем Правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным. Договорились, что по итогам 1 квартала следующего года «Единая Россия» совместно с Правительством вернется к вопросу финансового обеспечения программы комплексного развития сельских территорий. Традиционно весной готовятся поправки в бюджет. В приоритетном порядке проработаем возможность увеличения финансирования мероприятий по развитию села», — пояснил Дмитрий Медведев.

Развитие госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» стартовало в этом году, партия принимала непосредственное участие в подготовке документа. В программу вошли почти все регионы страны. По его словам, в ходе ее реализации, до конца года планируется, что будет выдано порядка 30 тысяч сельских ипотечных кредитов, реализовано почти 4 тысяч проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей, введено более 800 километров распределительных газовых сетей и более 600 километров автомобильных дорог.

При этом на развитие села направлены мероприятия целого ряда других стратегических проектов.

«Это и строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов, и поставка передвижных мобильных медицинских комплексов (так называемых «поездов здоровья»), и подключение к Интернету, и выплаты по программам «Земский учитель» и «Земский доктор», и многое другое», - отметил Дмитрий Медведев.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ

В настоящее время «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета, которые направлены на поддержку сельских территорий. В общей сложности на создание инфраструктуры на селе – строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов – в 2021 году потратят порядка 210 миллиардов рублей.

«Решение этой задачи невозможно без обеспечения достойного уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций — все эти сферы в зоне особого внимания «Единой России»», - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, напомнив, что эти приоритеты «Единая Россия» отстаивала во время работы над проектом бюджета на 2021-2023 годы. Например, по инициативе партии в документе предусмотрели около двух миллиардов рублей на покупку 304 передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов с численностью населения меньше ста человек.

«Такие «передвижные поликлиники» дают возможность пройти диагностику на современном оборудовании, сдать анализы, получить помощь квалифицированных специалистов. В следующем году такую помощь получат 24 региона», — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, поправки партии ко второму чтению проекта бюджета предусматривают развитие социокультурной инфраструктуры на селе. «С учетом ранее предусмотренного финансирования они позволят построить более 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия для занятий спортом в более чем девятистах (907) сельских школах, поставить более 100 автоклубов для обслуживания сельского населения», — подчеркнул Андрей Турчак.

Также он сообщил, что уже в следующем году «Единая Россия», Минстрой и Минсельхоз начнут собирать заявки на строительство социокультурных комплексов на селе, в пилотных регионах программу начнут реализовывать в 2022-м. Речь идет о строительстве зданий, в которых под одной крышей смогут размещаться сразу несколько учреждений социальной сферы — например, администрация, школа, детский сад, ФАП, ДК, библиотека. Это позволит минимизировать государственные расходы, что особенно важно для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Кроме того, совместно с Правительством и «Газпромом» партия проработает предложения по газификации сельских территорий. «Ключевое — это определить единого оператора газификации, ответственного за бесплатное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до домовладений. Кроме того, мы предложили предоставить гражданам возможность получать все услуги по подключению газа через «единое окно» МФЦ», — сказал Андрей Турчак.