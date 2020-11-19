«Если я сдох, то лежу на полу, если жив — вези, куда хочешь»: Стас Пьеха вспомнил, кто спас его от смерти из-за передозировки

Певец Стас Пьеха. Фото: Youtube

В этом году Стасу Пьехе исполнилось 40 лет. Он уже не тот зажигательный парень, который скакал по сцене «Фабрики звезд». Артист перенес два инфаркта, несколько передозировок, потерял из-за пагубной привычки семью и теперь живет один, посвящая свободное время реабилитации наркозависимых в собственной клинике. В интервью Агате Муцениеце певец рассказал, как и почему его жизнь катилась по наклонной.

Стас Пьеха дал интервью Агате Муцениеце. Фото: Youtube

Про поступление в вуз

«Я так понимаю, что мать (певица и актриса Илона Броневицкая) особо в меня не верила. И когда я приехал, было чувство вины — мол, я приехал, переворошил всю их жизнь. Жили они счастливо, а приехало это чмо, и вся жизнь под откос. И мама говорит: «Ты везде поешь — в сортире, на кухне, в душе — давай иди учиться. На кого хочешь?». Я отвечаю: «Ну джаз там, рок». «Тогда иди на эстрадно-джазовое отделение при Гнесинке!» Ну, я пошел. Только пришел, спел под рояль Джеймса Тейлора, американского кантри-певца. Голос дрожал, текст забывал. И дамы, которые принимали прослушивание, говорят: «Это безнадежно. Ужасно». В итоге я поступил на платное».

Про «Фабрику звезд»

Стас Пьеха на записи телешоу "Фабрика звезд".

«После шоу у меня такая паранойя началась! Я три месяца назад сидел во дворе на кортах, а после эфиров из окна выглянуть не мог. Тыкали пальцем: «Пьеха! Пьеха!». Во дворе собирались дети [которые ждали меня], в магазин невозможно сходить было». Чувствовал ли я, что доказал маме или бабушке состоятельность? Нет. Я чувствовал только, что не буду выходить из дома [из-за популярности]. Все кайфовали от знаменитости, а я нет. «Фабрика звезд» поехала на гастроли, а я прятался ото всех. Терялся по углам, чтобы не было видно. Три месяца с ними поехал, а потом соскочил. Это была неприемлемая форма жизни, где я не свободен».

Про зависимость

«Никогда не стремился к власти, потому что точно знаю, что это самая сильная зависимость. Даже выше наркотиков. Мне туда нельзя. А наркотики — самая главная зависимость в моей жизни, женщины только на втором месте. Потом — бабки, работа и так далее».

Про передозировки

«Через пять месяцев после того, как я чуть не умер от передозировки в 35 лет, я снова сорвался и пришел в предынфарктное состояние. Помню: лежит все это (наркотики и сопутствующие аксессуары) на столе, я уже три раза употребил, давление три раза под 220, я не могу выйти из этого круга. Валяюсь на полу и набираю знакомую чувиху из Питера и говорю: «Приезжай, дверь открыта, если я сдохну — то на полу, если буду жив — сделай со мной, что хочешь. Вези, куда хочешь. Больше себе не верю вообще». Потом лег на пол, съел почти пачку транквилизаторов. Слышу, кто-то ходит, а встать не могу. Она говорит: «Где?». Я говорю: «На столе». Берет, смывает все это в унитаз».

Про жену и ребенка

«Мы нашли золотую середину и общаемся (в 2014 году Пьеха разошелся с женой Натальей Горчаковой, которая родила ему сына Петю — Авт.) лучше, чем когда-либо. Не частые, но доверительные и хорошие взаимодействия. В таком формате они мне нравятся. Я благодарен ей за сына, за радость и счастье, которые были в моей жизни. За чувства, которые я испытывал. За то, что прожив трэш и сложные вещи, мы имеем форму общения, которая у нас есть».

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