Алексей Ягудин: У меня пенсия, по моему, 50 тысяч рублей в месяц

Фигурист Алексей Ягудин на Радио `Комсомольская правда`. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Алексей, как год прошел?

А. Ягудин:

- Да нормально прошел. Вы знаете, я человек позитивного всегда настроения. Было много разного… Ну, я с юмором, с улыбкой… Буквально пару часов назад мы провели онлайн-конференцию по поводу здорового питания, вообще активного образа жизни, ковида и т.д. И меня объявили не только олимпийским чемпионом, не только отцом, но еще и блогером. То есть, какая-то частица моего внутреннего таланта открылась во время самоизоляции. Мы начали снимать огромное количество всевозможных смешных роликов… Я стараюсь все переводить в шутку. Да, реально очень тяжело, нереальное количество людей страдает - нет денег, нет работы… я понимаю, переходить сейчас на мое позитивное настроение как-то нелогично, но мы все переживем.

- Татьяна, у вас недавно был день рождения, с прошедшим! Как отпраздновали?

Т. Тотьмянина:

- В очень узком семейном кругу. Я очень люблю свой день рождения и для меня очень важно, чтобы вся семья собралась. И так это случилось в этом году, что находиться где-то в общественном месте в открытом пространстве не хотелось…

- Наконец-то есть причина никого не звать.

А. Ягудин:

- Видите, мы всегда можем найти что-то позитивное.

Т. Тотьмянина:

- Да, что-то позитивное. Были муж, жена, дети и наши няни. И нам было прекрасно.

- А как же новогодние представления? Неужели мы не увидим Татьяну Тотьмянину в роли принцессы, а Алексея в роли…

А. Ягудин:

- …Крысы. Спасибо.

Т. Тотьмянина:

- К сожалению, на эти новогодние праздники в Москве и Санкт-Петербурге строжайшие ограничения до 15 января. Нет, вы нас не увидите. И это большое несчастье для нас, в первую очередь. И мы вас не увидим, мы вас не порадуем, мы не зарядим вас нашей энергетикой, деток водить будет некуда.

А. Ягудин:

- И самое печальное, мы не заработаем много денюшек. Несмотря на то, что это не слишком красиво звучит, но действительно для людей творческих и сейчас не только речь о фигуристах, а вообще о любой концертной деятельности…

Т. Тотьмянина:

- …о развлекательной сфере. Мне кажется, развлекательная сфера уйдет скоро уже в такой минус, когда мы будем готовы и счастливы отработать за прекрасный ужин, как это было в древние времена…

- Уходите от сферы развлечений. Вот, пожалуйста, есть же люди, которые школы открывают имени себя…

Т. Тотьмянина:

- Ну, даже эти школы, они настолько неактуальны, потому что существует определенный регламент - например, в школе кто-то заболевает, школу закрывают… то есть, все это становится настолько нерентабельным, настолько зыбким, что ты даже не знаешь, что будет завтра - выйдешь ты из дома завтра или нет. А идти на авантюры…

- Тань, откуда такие панические настроения?

Т. Тотьмянина:

- Никаких панических. Я панические атаки пережила все в марте, апреле, когда я ненавидела весь мир, говорила семье не трогайте меня, то есть, я ушла в дикую депрессию. А сейчас у меня абсолютное принятие ситуации и понимание, что нужно жить только сегодняшним днем и заботится внутри семьи.

Алексей Ягудин с супругой Татьяной Тотьмяниной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- За спортсменами, за фигурным катанием любительским следите?

А. Ягудин:

- Таня больше нет, чем да. А я больше да, чем нет, потому что я комментирую все внутренние турниры. Кстати, вот пользуясь эфиром, хочется сказать огромнейшее спасибо и президенту нашей федерации Горшкову Александру, и так же хочется сказать огромное спасибо Александру Когану - генератору идей. То есть, во всем мире глобально спорт практически умер. Фигурное катание тоже. Многие этапы Гран-при в Канаде, Франции, Китае отменены, интернациональные турниры тоже. Чемпионат Европы, я думаю, что на 99,9% тоже будет отменен. Но вот наша федерация как бы проталкивает этапы Кубка России, которые проводятся и в Сочи, и в Сызрани, и в Казани, и два этапа в Москве. А завтра стартует этап мировой серии Гран-при Но он пройдет в усеченном формате, поскольку на него не приедут фигуристы из дальних стран, границы в реальности закрыты. Хорошо хоть, что что-то происходит.

- Но все равно мы смотрим этапы Кубка России и говорим - молодец, прыгнула три четвертных…

А. Ягудин:

- Четвертные лучше чтобы в карман шли. А там четверные.

- А, вот как!

А. Ягудин:

- Вот так. То есть, если ты прыгнул три четверных, то у тебя, возможно, и четвертак появится.

- Хорошо, надо запомнить. А еще зв фигурным катанием следят, потому что там скандалы! Ушли от Этери Тутберидзе к Плющенко… Это нормально?

А. Ягудин:

- Да нормально, конечно. Слушайте, люди совершали переходы - вот перед вами сидит человек, который ушел от Алексея Николаевича Мишина и перешел к Татьяне Анатольевне Тарасовой, потому что ситуация сложилась таким образом, что я понимал, что другого выхода, как переход, нет.

- Тогда это не обсуждалось так сильно.

А. Ягудин:

- Тогда не было соцсетей. А сейчас ты прокомментировал что-то на своей страничке, и, буквально через какие-то мгновение мне пишут, почему ты так сказал, а не так?

Алексей Ягудин на льду во время открытого урока. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Давайте дадим читателям соцсетей еще повод. Татьяна, сбрасываем 20 лет, вы совсем юная, молоденькая, и перед вами стоит выбор - два тренера стоят - Плющенко, Тутберидзе.

А. Ягудин:

- Да нет, некорректный вопрос.

Т. Тотьмянина:

- Это вообще некорректный вопрос.

А. Ягудин:

- Наверное, ни тот, ни тот, потому что они не тренеры парного катания.

Т. Тотьмянина:

- Нет, на тот момент они не были тренерами.

- Обратимся к одиночнику.

А. Ягудин:

- Давайте. Спрашивайте. Татьяна Анатольевна Тарасова. Этот человек раз и навсегда, это моя вторая мама, которая дала мне дорогу в будущую жизнь и благодаря только ее работе я сейчас сижу перед вами. А что касается Этери - это признанный лучший тренер в фигурном катании, это величайший тренер. А Женя только начинает и, дай бог, чтобы и у него все сложилось, чтобы он был тренером, который выводит настоящих чемпионов. И неважно, кто от кого перешел. Я хочу, чтобы и Этери выводила, и Женя выводил. А я, как человека, который комментирует, хочу восхищаться их учениками…

Т. Тотьмянина:

- Российскими фигуристами. Потому что это наши, это наш флаг, и это как бы неважно, у кого.

- Теперь мы понимаем, почему с именами Ягудина и Тотьмяниной не связано никаких скандалов. Они же очень дипломатичны…

А. Ягудин:

- Я научился быть дипломатичным. Иногда бывают осечки. Но, как говорится, раз в год и палка стреляет. Иногда бывает, у меня вырывается что-то, но я понимаю, мы живем не 20 лет назад, как вы предложили отмотать пленочку, а мы живем сегодняшним днем, поэтому дипломатия теперь на первом месте. К сожалению, в современном мире все борются за свободу. Но вот эта свобода во всем - в выборе товара, в выборе еды, в выборе всего - что сказать, что сделать - и она уничтожает весь мир. Мы катимся в ад. Это сказал очень позитивно настроенный человек.

- А как ваша жизнь называется? Это не пенсия?

Т. Тотьмянина:

- Ну, у нас пенсия тоже есть. Президентская.

- А сумму можете назвать?

Т. Тотьмянина:

- Она в открытом доступе.

А. Ягудин:

- Да, ее поднимали периодически. Сейчас 50 тысяч, по-моему, в месяц.

- Это очень хорошая пенсия. Должны ли сейчас присутствовать в фигурном катании большие деньги?

А. Ягудин:

- Большие деньги должны присутствовать в жизни любого человека. Неважно, спортсмен ты или нет.

- Сейчас всплакнул где-то спортсмен-регбист…

А. Ягудин:

- Ну, это просто непопулярный вид спорта в нашей стране. Что популярно, то приносит деньги… А если вернуться в Советский Союз, там весь спорт был массовым, бесплатным, сейчас любые спортивные достижения требуют очень огромных вложений со стороны родителей. И когда дети порой выбирают спорт или школу, если есть результаты, они выбирают спорт. Соответственно, в какой-то степени спорт становится их работой, бизнесом и возможностью получить какие-то дивиденды от этого. Потому что спорт высших достижений это не зарядка, это максимальное использование человеческого тела в данных условиях. То есть, после того, как человек уходит из большого спорта, он фактически инвалид. И почему ему не нужны деньги?

- Нет, ему нужны деньги, с этим никто не спорит. Мы сейчас говорим про то, что молодые современные фигуристки и фигуристы добиваются медалей и рано при этом заканчивают карьеру, выходя, как вы сказали, инвалидами. Вот это разве правильно?

Т. Тотьмянина:

- Ну, каждый выбирает собственную жизнь. Когда спортсмен заканчивает в раннем возрасте, это, конечно, выбор родителей, и тоже осознанный выбор. Когда мы начинали свою карьеру, в Советском Союзе это был один из вариантов быть не как все и выехать за пределы нашей страны. Сегодняшняя ситуация вообще для меня непонятна, как для спортсмена, потому что для чего ты работаешь? То есть, отменяются все турниры, и так больно смотреть на наших спортсменов, потому что время идет и, возможно, это был единственный возможный шанс - выиграть какую-то медаль. То есть, прошлый год прошел мимо… я говорю не только про нашу страну, это глобальная ситуация. А люди вкладывались, люди уже были на каком-то этапе своего развития. Возьмем Летнюю олимпиаду, которую перенесли. А люди отобрались и готовы были показать свой максимальный результат. А через год, возможно, они не отберутся даже на этот турнир. То есть, это безумно обидно. И я не знаю, как с этим жить, как мотивировать себя на какое-то развитие. И если сейчас не будут этих спортсменов еще и финансово поддерживать, то, мне кажется, можно просто с ума сойти.

А. Ягудин:

- Похоронить спорт. Мы катимся в ад, как я сказал… Нет, я еще продолжу Танину мысль. Да, Таня акцентировала внимание на турнирах. Но, если мы берем фигурное катание, огромное количество всевозможных шоу проходило. Те же новогодние елки, где у спортсменов, которые, может быть, не такие крутые, есть возможность получить гонорар. К примеру, Илья Авербух делал по нашей стране нереальное количество всевозможных шоу, где у этих же спортсменов была возможность подзаработать чуть-чуть. А сейчас ничего нет.

- Да, у людей появилась возможность посмотреть живьем на ту же Юлю Липницкую, которую в реальности просто нигде нельзя было увидеть. Вы не общаетесь, кстати? Как она поживает?

А. Ягудин:

- Нормально. Родила дочку. Все хорошо у нее.

Т. Тотьмянина:

- Абсолютно счастлива, ведет семейную жизнь. Но, если продолжить еще эту тему, те спортсмены, которые не представляли, может быть, страну на каких-то соревнованиях и не участвовали в шоу, они работали как тренеры, подкатывающие деток. Сейчас и эта сфера умерла. Потому что, не дай бог, где-то кто-то заболел, все уходят на две недели в ад.

ПРО ДЕТЕЙ

- Тань, значит ли это, что вы против, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

Т. Тотьмянина:

- Нет. Старшая (Елизавета, 11 лет) у нас категорически против какого-либо вида спорта, она учится. Но у нее учеба на целый день, плюс изучение двух языков. Младшая (Мишель, 5 лет) очень хочет заниматься спортом, она занимается художественной гимнастикой, она занимается английским и она ходит в развивашки. В сад я ее не хочу отдавать, но все это присутствует. То есть, если она захочет заниматься гимнастикой в таком же формате, как занимались этим мы, да, она будет, но при этом школа будет в любом случае на первом месте. У нас, между прочим, Мишель уже получила первое место и грамоту, пару дней назад. Первые нормативы она сдала.

А. Ягудин:

- Знаете, вот говорят - ой, нельзя совмещать… Все можно совмещать. Было бы желание.

- Домашнее имя у Мишель есть?

Т. Тотьмянина:

- Мишель, все равно Мишель. Многие спрашивают и предлагают там Мишка или еще как-то… но - максимально - Мишелька. А в 90% случаев - это Мишель.