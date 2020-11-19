Обнаженная Вера Брежнева прикрыла интимное место ракушкой

Вера Брежнева сняла новый клип "Сестра". Фото: кадр видео.

Вера Брежнева принимает поздравления с премьерой: 38-летняя певица выпустила новый клип на песню «Сестра». Автором музыки и слов выступил муж артистки Константин Меладзе. Видео своего хита Брежнева поделилась в Инстаграме. Поклонники привыкли, что в клипах на Вере обычно минимум одежды, но на этот раз певица превзошла саму себя. В кадре она предстает практически обнаженной. Сидя в аквариуме, Брежнева изображает русалку, костюм которой состоит из морских звезд и ракушки.

В видео Вера предстает практически обнаженной. Фото: кадр видео.

Поклонники обсуждают в комментариях, что этот клип Веры можно смело назвать самым откровенным за последние годы. Глядя на певицу, с трудом верится, что она – мама взрослой дочери. И тем не менее, это так: 19-летняя дочь певицы Соня тоже снялась в клипе «Сестры». Для своей наследницы Вера выбрала более закрытый костюм: в клипе девушка танцует в белом топе и коротких шортах. Остальные роли в музыкальном видео Брежнева отдала не профессиональным актрисам или моделям, а своим близким подругам.

Весь костюм певицы - прозрачный купальник с ракушкой и морскими звездами. Фото: кадр видео.

Ради съемок в клипе мамы Соня Киперман прилетела из США. Наследница певицы уже несколько лет живет за океаном и учится в Америке. Соня окончила школу Ojai Valley School под Лос-Анджелесом, а затем поступила в гуманитарный Уитьер-колледж. В этом высшем учебном заведении изучают гуманитарные науки и искусство. В Штаты дочь Брежневой улетела еще и потому, что там живет ее бойфренд. Молодого человека зовут Мэтт Кэннон, парень профессионально занимается электронной музыкой. Судя по всему, отношения Мэтта и Сони крепнут день ото дня, и у Брежневой есть все шансы до 40 лет стать бабушкой. Тем более, что сама Вера родила Соню совсем рано.

В клипе снялась дочь певицы Соня Киперман. Фото: кадр видео.

- Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: «С внуками потерпи!», - рассказывала певица в одном из интервью. - Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять... И правильно!

Девушка специально прилетела на съемки из США, где она учится. Фото: кадр видео.

Образование Сони обходится недешево: помимо обучения певице нужно платить и за проживание наследницы, которая сама пока не зарабатывает на жизнь. Впрочем, наверняка о девушке позаботился ее отчим. Вера родила дочку от предпринимателя Виталия Войченко, однако своим настоящим отцом Соня считает украинского олигарха Михаила Кипермана. Миллионер удочерил девочку, когда женился на певице, и дал ей свою фамилию. Несмотря на развод родителей, Соня поддерживает с Михаилом очень нежные отношения. В браке с Киперманом певица была с 2006 по 2012 годы.