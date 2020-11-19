"От Гитаны не ожидал": вдова Алексея Баталова удивила неожиданным поступком

Александр Панкратов-Черный не скрывает, что находится в ужасе от ситуации вокруг наследства Алексея Баталова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С момента смерти знаменитого актера Алексея Баталова прошло три года. У звезды театра и кино от первого брака осталась дочь Надежда и внучка Екатерина. Впрочем, вдова актера Гитана Леонтенко, которая родила Алексею Владимировичу еще одну дочь Марию, страдающую ДЦП, о старшей наследнице умершего супруга ничего и слышать не хочет. По сей день не утихают споры из-за наследства знаменитости. В свое время Гитана Аркадьевна даже подписала договор ренты, лишь бы недвижимость не досталась Надежде. В этой истории оказались замешаны друзья именитого артиста Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вдова Алексея Баталова заявила, что они украли у нее большие суммы денег и переписали на себя недвижимость. Сама Цивина утверждает, что это Гитана Леонтенко предложила заключить с ней договор пожизненной ренты, так как боялась, что квартира достанется старшей дочери актера Надежде.

Наталия Дрожжина и Михаил Цивин в 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Панкратов-Черный не скрывает, что находится в ужасе от всей этой ситуации. По его словам, Дрожжина и Цивин были всегда готовы прийти на помощь. Более того, если бы у артиста не было наследника, он бы доверил и свою квартиру этой паре.

"История с наследством Алексея Баталова, конечно, потрясла меня. Алексей Владимирович относился к ним очень положительно, всегда хорошо отзывался. Поэтому, новости о том, что у Баталовых якобы хотят отобрать квартиру, это для меня просто нонсенс. На похоронах Алексея Владимировича почти не было родственников. И я подумал, случись что-нибудь с его супругой, что же будет с Машей?", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Александр Васильевич удивлен поступку Гитаны Аркадьевны. Он не понимает, почему вдова ополчилась на своих бывших друзей и подозревает, что ее могли ввести в заблуждение. "От Гитаны я просто не ожидал такого. Сначала подписала договор ренты, а потом вдруг подает в суд. Кто-то приложил к этому руку. Наташа состоит в Гильдии актеров. И я не знаю больше никого, кроме нее, кто бы занимался в этой организации благотворительностью. Она всегда приглашала меня, Гошу Куценко в госпиталь Бурденко, где мы давали концерты и развлекали раненых бойцов", - пояснил он.

Вдова Алексея Баталова Гитана. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

По его словам, Гитана Аркадьевна не общается с другими родственниками Баталова. "Ни с Виктором Ардовым - отчимом Алексея Владимировича, ни с дочкой от первого брака Надеждой. А ведь Надя заботилась о Маше, часто с ней встречалась. Миша с Наташей потом говорили, что передадут эту квартиру Наде, поскольку она здравомыслящий человек и очень благосклонно относилась к Маше. Поэтому для меня вся эта история как гром среди ясного неба. Это просто какая-то черная сенсация", - сетует Панкратов-Черный.