Звездный неф-повар научит школы вкусно готовить для детей

У ребят из Тимоновской школы в Солнечногорске настоящий шведский стол - несколько блюд на выбор. Фото: Дмитрий ЛЕБЕДЕВ/Пресс-служба главы Солнечногорска

В этом году Владимир Путин подписал закон о горячем питании для школьников. Учеников «началки» теперь обязаны кормить хотя бы раз в день и бесплатно. Мера пока действует не во всех регионах и школах. Приступить к ее исполнению нужно до 1 сентября 2023 года.

Инициатива благая, только далеко не все школяры рады. Кому понравятся каша с комками, рыбная котлета и остывший овощной суп? Такого добра детям и даром не надо. Они лучше перехватят булку, закусят шоколадкой и зальют колой. В июле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что половину еды в школьных столовых приходится выбрасывать - дети ее не едят.

Бороться за престиж школьного питания и сделать его по-настоящему вкусным решило Российское движение школьников (РДШ). Пять лет назад его создали по указу президента. С тех пор оно помогает образовательным организациям в воспитании подрастающего поколения. Недавно движение провело масштабное исследование, чтобы узнать вкусовые предпочтения детей. Затем позвали известного шеф-повара Константина Ивлева разработать рекомендации для столовых и комбинатов школьного питания.

Константин Ивлев сделает вам вкусно! Фото: instagram.com/ivlevchef

АРМЕЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Харизматичного Ивлева страна знает по шоу «На ножах». Ресторанный ас ездит по городам и реанимирует общепит. Делает все жестко, не чураясь крепкого словца. В РДШ решили, что такой волевой шеф и нужен, чтобы перезагрузить всю тему школьного питания. Тем более тема ему не чужда: дочка шоумена через год пойдет в первый класс, а сын недавно окончил школу.

В ноябре Ивлев приехал в Тимоновскую школу Солнечногорска и привнес несколько новаций.

- Вместо накрытого стола - линия раздачи, вроде той, что сейчас есть в воинских частях.

- Ребенок может выбрать среди трех закусок, нескольких супов (борщ, уха и крем-суп из овощей с гренками) и трех видов горячих блюд - рыба, рагу, птица или дичь.

- Блюда для вегетарианцев, например, запеченный баклажан с хумусом или гречка с грибами и хрустящим луком.

- Каши в гранулах. Их насыпают в стакан. Добавляешь теплое молоко и ждешь две минуты.

- Бидоны с разным молоком: кокосовое, без лактозы, классическое.

- Порционные джемы и варенье.

- Проблема школьного питания стоит остро. Об этом все говорят, и самое главное - говорит Владимир Владимирович Путин. Поэтому Российское движение школьников обратилось ко мне, я с большим удовольствием принял предложение. Я не буду приходить и бить тарелки. Я хочу просто показать, что такое школьное питание и каким оно может быть, - объясняет Константин Ивлев.

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СВОИХ ЛЮБИМ, А ЧУЖИМ ГОТОВИМ КАК ПОПАЛО?

- Мы на связи со школьниками 24/7. Тема плохого школьного питания все время мелькала в разговорах. Мы решили провести опрос среди ребят, результаты оказались плачевными - 47% детей не нравится еда в школе. Дело не всегда в качестве, дело в подходе. Холодное, размазанное по тарелке - это говорит о неуважении к ребенку. Ни один родитель не станет кормить так своего ребенка, а чужих, получается, можно? - задается вопросом исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

По итогам проекта РДШ вместе с Ивлевым разработают несколько концепций школьных столовых, которые не будут противоречить рекомендациям СанПиН и Роспотребнадзора. Речь не только о меню, но и об организации питания и даже интерьерах.

В наиболее проблемные столовые приедет главный шеф и поможет наладить работу. РДШ составит «Школьный Красный гид» - по аналогии с известной брошюрой ресторанного рейтинга. Он станет ориентиром для родителей при выборе школы.

КСТАТИ

В помощь Ивлеву набирают помощников среди ребят, которые будут мониторить ситуацию в своих школах с питанием. Так можно повлиять на столовую и даже пригласить туда шоумена, чтобы он навел порядок. Подробности на сайте рдш.рф или в группе ВКонтакте vk.com/skm_rus.