«Вокруг — единоличники и псевдоконкуренция»: Автор «Вечернего Урганта» Дмитрий Романов объяснил, почему ушел с ТНТ

Комик Дмитрий Романов.

Кучерявый одессит Дмитрий Романов (человек 2020 года по версии GQ) прославился благодаря интеллигентному юмору в шоу Stand Up (ТНТ), однако счастливым почувствовал себя только год назад, когда ушел из проекта и примкнул к «Вечернему Урганту» (Первый), где пишет шутки и ведет рубрику уже год. В интервью видеоблогу «Макарена» он рассказал, что живет по соседству с Иваном Ургантом,

Про работу на ТНТ

Дмитрий Романов на телешоу Stand Up.

«Stand Up на ТНТ продолжается, но я свернул оттуда. Это такой проект, где шутки мы писали через боль. Чтоб их было побольше, выступления были плотнее (по уровню концентрации шуток), ездили — проверяли (на проверочных вечеринках). Всегда было недостаточно смешно, кажется, что я недостаточно смешной, надо еще! Там в целом вся атмосфера тяжеленькая. Не знаю, от чего это зависит. Все на расстройстве: каждому кажется, что он не может быть настолько смешным, насколько хочется. С виду этого незаметно, но все загружены. Почему? Дедлайны (сроки сдачи материала) и такой вид юмора, когда вокруг единоличники и псевдоконкуренция, Если бы мне на ТНТ предлагали бы больше денег или собственное вечернее шоу, то да [я бы мог остаться]».

Про работу в «Вечернем Урганте»

«На проекте атмосфера позитивная. И внутри коллектива, и когда ты туда приходишь. Все радостно, очень хэппи. Это очень приятно»

Про уход из Stand Up

«Получается, что проект не давал возможности развиваться. Мы там были, грубо говоря, набором карандашей. Кому-то из зрителей нравится синий, кому-то красный, каждый найдет на свой вкус. А мы должны быть в обойме — в этом была и сила, что мы вместе двигаемся (на гастроли), и минус для каждого отдельного артиста. Я отсоединился, чтобы не быть в наборе, а быть отдельно. Мне так легче. Абстрагировался от сравнительного ряда [с коллегами]. Он вызывал загоны, копания в себе. В какой-то момент я сказал: «Я поехал». И уехал на полгода (в Испанию)»

Про звонок Урганта и баню

«Я с Ваней знаком с 2012 года — еще с проекта «Большая разница» (Дмитрий выступал на сцене выездного фестиваля шоу в Одессе). Потом он как-то приходил на стендап. До меня долетела информация, что ему понравились определенные комики. Я был среди них. И когда я ушел с ТНТ, понимал — я больше в ту сторону («Вечерний Ургант»), его юмора, его интеллигентного подхода. Шутки не про сиськи-письки, а нечто олдскульное, но взрослое. И мне это ближе. Через своих знакомых, работающих в «Вечернем Урганте», Павла Виноградова (бывший ведущий шоу «Убойная лига»), я передал Ивану, что у меня есть шутки. Они стали звать комиков в эфир, и я тоже хотел прийти. Он передал мои шутки [Ивану Урганту]. Прошел месяц. Потом еще раз закинул. «Да, да, я показал. Ваня говорит «Можно!». Прошел еще месяц — и ничего. Потом мы гуляли с женой по деревне (той же, где живет Иван Ургант — Авт.), я объяснил, что дважды отправлял свои шутки, но ответа нет, зачем навязываться? Она ответила, что я могу не навязываться, но кроме меня это никому не надо. Тогда я закинул в третий раз и через два дня пригласили. «Приезжай, поговорим на диване, потом выступишь», - сказал Ваня. Я приехал, поговорили, получилось смешно за счет того, что я знал, где он живет, а он не знал этого. Ему все понравилось.

Вечером он позвонил: «Это Ваня, было очень смешно. Шутка «Пусть наш дом станет вашей баней — просто топ!» Круто. Вот мой номер, запиши». В коллективе работает еще один мой кореш, Денис Ртищев, он меня позвал, предложил делать рубрику («Светский исход»). Больше года мы ее делаем»

Про заработки

«В прошлом году [когда уже ушел с ТНТ] я заработал больше всего по сравнению с прежними годами работы. Этот год пока не дотягивает (во время изоляции комик с семьей застрял в Испании), концерты многие отменились (гонорар за выступление Дмитрия оценивается в 350 тысяч рублей), но стараюсь расти дальше в финансовом плане».

Про машину

«Эта машина («Мерседес») со мной с прошлого года [как раз когда ушел с ТНТ]. Я мечтал, чтобы у меня был водила, который будет возить на машине. И я думал, на какой лучше машине? Подумал, что на такой будет эффектно. И еще у меня есть машина, на которой я люблю ездить сам — Land Rover (цена — от 7,5 миллионов рублей). Это удобно, приятно».