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В Голливуде составили рейтинг актрис, чаще всего раздевающихся на экране

Эксперты подсчитали, кто из звездных красавиц обнажается охотнее всего
Ирина СУХАНОВА
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Ева Грин возглавила рейтинг актрис, дольше других остававшихся в кадре без одежды.

Ева Грин возглавила рейтинг актрис, дольше других остававшихся в кадре без одежды.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список голливудских актрис, чаще других раздевающихся на экране, составили эксперты портала Bingo Sites. Составители исследования подсчитали, кто из звездных красавиц дольше находился в кадре без одежды, а также охотнее других соглашался на роли с «обнаженкой». Рейтинг возглавила Ева Грин. 40-летняя актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль», провела на экране обнаженной 1730 секунд – то есть почти полчаса.

На втором месте неожиданно оказалась 75-летняя британка Хелен Миррен. Ее показывали на экране без одежды почти 24 минуты (1496 секунд). Звезда фильмов «Королева» и «Екатерина Великая» в прошлом часто соглашалась на роли, в которых нужно было засветиться в чем мать родила.

На втором месте оказалась Хелен Миррен.

На втором месте оказалась Хелен Миррен.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На третьем месте оказалась Анджелина Джоли, которая тоже провела в кадре обнаженной 24 минуты (1459 секунд). Джоли снималась без одежды в картинах «Джиа», «Соблазн», «Особо опасен» и других. Четвертое место (1391 секунда) создатели рейтинга отдали Джуно Темпл («Трещины», «Еще одна из рода Болейн», «Искупление»). Замыкает пятерку Николь Кидман и ее 1284 секунды. 53-летняя звезда за свою карьеру не раз показывалась без одежды (например, в фильме «С широко закрытыми глазами»).

Анджелина Джоли провела на экране обнаженной 24 минуты.

Анджелина Джоли провела на экране обнаженной 24 минуты.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первой десятке также оказались Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.

Издание опубликовало еще один рейтинг - на этот раз эксперты подсчитали, кто из актрис чаще выбирает фильмы, в которых им приходится обнажаться. Список возглавила 32-летняя Алисия Викандер: она снималась без одежды в 38 процентах своих картин. На второе место вышла девушка Джеймса Бонда Ана де Армас: ей пришлось раздеваться в 36,8 процентов фильмов. На третьем месте оказалась Лайа Коста – 35-летняя звезда фильмов «Виктория» и «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу». Ее результат - 36,4 процента фильмов.

Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер чаще всех соглашалась на фильмы, в которых нужно обнажаться. Фото: кадр фильма.

Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер чаще всех соглашалась на фильмы, в которых нужно обнажаться. Фото: кадр фильма.

Эксперты подошли к вопросу основательно и заодно посчитали, кто из актрис чаще всего появляется на экране в нижнем белье. Этот рейтинг возглавила Марго Робби. В неглиже ее можно видеть в половине из фильмов с ее участием (55,6 процента). На второе место попала Меган Фокс (53,3 процента), на третье - Джои Кинг (50 процентов).

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