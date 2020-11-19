«Кашель может не останавливаться часами - до рвоты»: актриса Елена Ксенофонтова сообщила о госпитализации

Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована с коронавирусом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

47-летняя Елена Ксенофонтова с 6 до 18 ноября лечилась дома. Сегодня звезду сериала «Кухня. Война за отель» госпитализировали в коронавирусный госпиталь. Елена лежит в палате одна и получает всю необходимую помощь.

Дома она также лечилась под контролем врачей, но состояние ухудшилось и потребовалась госпитализация. Несмотря на то, что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат – врачи сказали артистке: «Это ковид».

У Елены одышка, она дышит с помощью кислородной маски, но нашла силы, чтобы выйти на прямой эфир с подписчиками в инстаграме. Елена рассказывает о самочувствии: «30% поражения легких, двусторонняя пневмония. Неделю назад было 25%. Врачи делают все возможное, чтобы остановить этот процесс. Дома лечилась правильно, сатурация нормальная, так как рано начала принимать гормоны. За мной смотрят очень хорошие врачи. Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты. Температура продолжала держаться до сегодняшнего дня до 37,7. Врачи стараются уходить от антибиотиков – лечат гормонами. Препараты сильные. Если у вас побочная проблема, то может ударить сильно. Как у меня. Все это ужасно. Выбивает из колеи – хочу извиниться перед жителями Казани, которые должны были прийти на мой творческий вечер. В больнице читаю, много молюсь, искренне желаю всем здоровья, у кого-то может протекать бессимптомно, а у кого-то вот так. Никто не предугадает. Вирус действует сильно на психику, на голову – легко впасть в апатию, в нехороший пофигизм. Болезнь может протекать в острой форме до 3 недель, потом долгая реабилитация, коронавирус выматывает все силы, съедает изнутри».

Елене делают уколы в живот, капельницы ставят, она принимает таблетки. У детей актрисы отрицательные тесты, они чувствуют себя хорош – но изолированы полностью. Елена Ксенофонтова передает пожелания врачей - для поддержания организма принимать витамин D, цинк, беречь себя и своих близких.