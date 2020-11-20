Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 20 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 20 ноября 2020 года Фото: REUTERS

АРМЕНИЯ НАГРАДИЛА ЭКИПАЖ МИ-24

Жители Нагорного Карабаха вновь получили возможность ездить в Степанакерт через Лачинский коридор. Безопасность движения обеспечивают российские миротворцы, которые продолжают обустройство новых центров.

Согласно приказа министра обороны России Сергея Шойгу в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе вошли пять центров для решения ряда гуманитарных задач: Центр гуманитарного разминирования, Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения, Центр торгово-бытового обеспечения, а также Центр примирения враждующих сторон.

В составе всех центров будут проходить сотрудники Минобороны, МИДа, ФСБ и МЧС России.

В Центре примирения враждующих сторон включены военные психологи, журналисты телерадиовещательных станций и сотрудники редакции газеты "Вестник миротворца".

Отметим, что офицеры и политики Азербайджана и Армении поддерживают с Межведомственным центром гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе постоянный контакт.

"Мы высоко ценим роль и усилия России по регулированию военно-политической обстановки в регионе, а также процесс и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе", - заявил министр обороны Армении Давит Тоноян во время встречи с послом России в Армении Сергеем Копиркиным.

Стороны отметили важность работ "по выявлению и обмену погибших военнослужащих, пленных, заложников и без вести пропавших при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста".

Министр обороны Армении Давид Тоноян в очередной раз выразил соболезнования послу РФ в связи с гибелью военнослужащих РФ в результате поражения вертолета Ми-24 на территории Армении и передал Сергею Копыркину указы и награды Президента Армении "О награждении майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно) и старшего лейтенанта Владислава Грязина медалью "За боевую службу"".

"НА 100 % РАСПРОСТРАНЯЛИ ЛОЖЬ"

Еще не прошел конфликт Минобороны Армении с главой профильной парламентской комиссии по вопросам безопасности Андраником Кочаряном, как его еще больше подогрел бывший глава Генштаба Армении Мовсес Акопян.

"Ложная информация о положении на фронте была одной из причин военного поражения, а отправка добровольцев на фронт не была оправдана", - заявил сегодня бывший глава Генштаба Мовсес Акопян, днем ранее подавший рапорт об увольнении из рядов армянской армии.

Главной причиной поражения Акопян назвал "незавершенную мобилизацию".

"Власти приняли решение об отправке добровольцев, хотя уровень мобилизации составил в Нагорном Карабахе 78%, а в Армении - 52%. Всеобщую мобилизацию обязаны были провести за 48 часов после начала войны", - привел шокирующие цифры Акопян.

Такие показатели говорят о том, что воевать с Азербайджаном уже через несколько дней было бы просто некому.

"В целях пропаганды ложь может составлять не более 30%. Мы на 100% распространяли ложь, в этом причина, почему наши солдаты, участники мобилизации, контрактники не поняли, почему так произошло. Часть и сейчас считает, что мы побеждали, и не понимают, почему остановили войну, часть считает, что нужно было остановить", - заявил Акопян во время скандальной пресс-конференции в Ереване.

"КРАЙНЕ ОПАСНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ"

"Уже бывший начальник ФСБ МО РА, бывший начальник Генштаба ВС, генерал-полковник Мовсес Акопян в ходе сегодняшней пресс-конференции сделал ряд заявлений, которые не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну, а также касаются тем международного военного сотрудничества Армении в сфере обороны, публичность которых только ставит под угрозу обороноспособность нашей страны", - поспешили заявить в Минобороны Армении.

Они также отметили, что "тысячи граждан подтвердят, что должным образом получили уведомления о мобилизации, явились в территориальные подразделения, прошли короткие подготовительные курсы в различных учебных частях и отправились на передовую".

Минобороны Армении также заявило, что признает, что в действиях армянской стороны в ходе конфликта в Нагорном Карабахе "был допущен ряд ошибок и упущений, которые на данном этапе детально анализируются".

"Это ошибки и упущения, часть которых носит концептуальный характер и за которые в равной степени ответственность несет и бывший начальник ГШ Мовсес Акопян, как минимум, за период его пребывания в должности", - говорится в сообщении ведомства.

МАКРОН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Президент Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. После чего заявил об "усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона". А один из сенаторов сообщил в интернете, что Сенат Франции рассмотрит "резолюцию о признании независимости Карабаха".

Отметим, что и ранее официальный Париж поддержал Ереван и его премьера Никола Пашиняна в конфликте в Нагорном Карабахе.

"Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности", - говорится в коммюнике.

В это время глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху.

"Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября", - сообщает МИД РФ.