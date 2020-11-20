Олег Кожемяко - о чрезвычайной ситуации во Владивостоке: Нет электричества, тепла, воды. Температура падает. На помощь пришли военные и МЧС

Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Олег Николаевич, это Гамов Александр. Доброе утро или добрый день. Просто мы сейчас переживаем за Владивосток. Как у вас там обстановка? Как погода..

- Обстановка сложная. Погода не улучшается, только ухудшается. Поэтому - все очень непросто.

- Только что сообщили - у вас там и с электричеством проблемы, и с тёплом, и с водой... И вот плита упала на машину жителя Владивостока - он чудом спасся.

- Конечно, основная проблема - с электричеством. А нет электричества - нет воды, нет тепла. Поэтому, главный вопрос сейчас - электричество. Температура на улице не снижается, а продолжает падать.

Сейчас идёт мокрый снег. Продолжается намерзание... Обрыв проводов. По всем видам напряжения - и по высокому, и по среднему, и по низкому.

- Какие меры принимаются? Мы знаем вас, как руководителя наших регионов, который огонь и воду прошёл - и на Сахалине, и в Амурской блюсти, и здесь - во Владивостоке... И сейчас вы круглые сутки - на посту. Что делается, чтобы эту ситуацию как-то пережить и помочь людям?

- Ну, первое - пытаемся восстановить что-то. Но это пока тщетно...

Поэтому, устанавливаем дизельные станции - в первую очередь, на насосных и на котельных. Это - задача N 1. А также, предпринимаем все меры, чтобы в лечебных учреждениях были восстановлены электроэнергия, свет, тепло, водоснабжение.

Привлекли дополнительные силы - и наши подразделения МЧС, и из Хабаровского края. И обратились в Минобороны - к командованию флота, к командованию 5-й армии - они тоже выделили своих людей, чтобы нам помогли.

Сейчас ещё задача - убирать деревья да отбивать наледи с проводов. Наледи иногда на проводах - толще, чем человеческая рука.

- Олег Николаевич, не буду тогда вас задерживать... Мы все за вас очень болеем, переживаем. Вы себя берегите. Главное - чтобы жертв не было человеческих. Мы знаем жителей Владивостока - как людей, которые помогают друг другу. Сейчас у нас прошла информация, что уже начали деньги собирать на машину вот тому Александру, на автомобиль которого упала плита и который чудом сам спасся. Вот мы желаем такого чуда всем вам, всем нам.

- Хорошо.

- Ладно, держитесь. Если что - звоните.

- Да - хорошо, хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тотальный блэкаут, назад в 90-ые. Владивосток погрузился во тьму, горожане скупают воду, газовые баллоны и ищут, где подзарядить телефоны

На выручку замерзшим и голодным людям приходят местные предприятия и добровольцы (подробности)