Голый Рейган, драка Клинтонов и унитаз Джонсона: тайны, которые хранит Белый дом

С виду это - трехэтажное здание, но, на самом деле, этажей целых шесть Фото: EAST NEWS

Белый дом давно стал символом президентской власти США. Его хозяева сменяются каждые 4-8 лет, привнося в его стены свои порядки. Президентские семьи чувствуют себя в доме на вашингтонской Пенсильвания-авеню скорее квартирантами, но никак не полноценными хозяевами.

Возможно, у Белого дома и вовсе нет хозяев, но есть постоянные жильцы, которые преданы ему до смерти, - это швейцары, горничные, экономки, флористы, ремонтные рабочие, буфетчики и повара. Штатных сотрудников - 96 и еще около 250 внештатных.

С виду это - трехэтажное здание, но, на самом деле, этажей целых шесть. На них расположились 132 помещения, 147 окон, 28 каминов, 8 лестниц и 3 лифта

Девиз сотрудников Белого дома – «ничего не вижу, ничего не слышу». Об общении с журналистами эти люди и помыслить не могут, для них сохранение тайны важнее сиюминутного заработка. Поэтому те победы и поражения, свидетелями которых становится персонал, подчас остаются неизвестны общественности. Дело работников - обеспечить комфортное пребывание президентской семьи в самом известном американском жилом доме.

Журналистке Кейт Андерсен-Брауэр удалось пообщаться с сотрудниками Белого дома, вышедшими на пенсию, и объединить их воспоминания в книгу «Резиденция. Тайная жизнь Белого дома», русский перевод которой вышел в издательстве «Бомбора».

ОХОТНИК ЗА ХОМЯКАМИ

По своему содержанию работа главного швейцара Белого дома похожа на работу генерального управляющего большого отеля, правда, с одним единственным постояльцем. В тесном сотрудничестве с первой леди главный швейцар руководит всем обслуживающим персоналом.

Перед своим назначением на эту должность в 2007 году контрадмирал береговой охраны США Стивен Рошон (ставший первым афроамериканцем на этом посту) прошел восемь собеседований. Последним было с самим президентом, в Овальном кабинете. Джордж Буш-младший поинтересовался, устраивает ли Рошона обманчиво-скромное название его новой должности.

Перед своим назначением на эту должность в 2007 году контрадмирал береговой охраны США Стивен Рошон прошел восемь собеседований Фото: ru.wikipedia.org

«Ну и как вам это название - главный швейцар?» — спросил Буш. «Господин президент, ну какое значение имеет название?» — ответил Рошон.

Как оказалось, немалое: с приходом Рошона позиция была переименована. Теперь полное название должности звучит более внушительно — «главный швейцар Белого дома — директор президентской резиденции».

Вне зависимости от пышности титула, задача швейцара формулируется просто: обеспечивать любые потребности президентской семьи. Для главного швейцара Дж. Б. Уэста это, в частности, означало необходимость искать разбежавшихся по всему дому хомячков Кэролайн Кеннеди и вызывать десятки специалистов в бесконечных попытках удовлетворить требования президента Линдона Джонсона к напору воды в его душе. Жаклин Кеннеди назвала Уэста «самым могущественным после президента человеком в Вашингтоне».

ЛИЧНЫЙ ЛИФТЕР

Дворецкий Винсент Конти работал в Белом доме с 1988 по 2009 год. Каждый понедельник и вторник он сопровождал президентов в лифте по пути в Овальный кабинет и обратно.

«Мы прекрасно ладили. Встречаясь по утрам, они заговаривали со мной, спрашивали, как мои дела». За 21 год работы в Белом доме Конти повидал немало знаменитостей — таких как Нельсон Мандела и Элизабет Тейлор.

НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Шеф-повара Уолтера Шайба принимала на работу Хиллари Клинтон, а уволила Лора Буш. Для него переход к Бушам оказался болезненным. Он проработал с Клинтонами почти на протяжении обоих президентских сроков и готовил им блюда американской кухни, но не имел ни малейшего представления о том, чего могут желать Буши.

Почти в одночасье ему пришлось перестраиваться со слоеных овощей с лемонграссом и красным карри на смесь орешков с бисквитами по-мексикански и сэндвичи с беконом и помидорами.

ТАИНСТВО ИНАУГУРАЦИИ

В день инаугурации работа в Белом доме начинается раньше обычного. Многие работники появляются в нем с рассветом, а когда их рабочий день завершится, в американской политике уже наступит новая эпоха.

Белый дом остается в распоряжении съезжающей семьи до полудня, до того момента, когда официально начинается новый президентский срок.

Утром в день инаугурации уходящий президент приглашает на приветственный кофе семью нового. Непосредственно перед отъездом президентской семьи персонал собирается, чтобы попрощаться с ней в Парадной столовой.

Семья Клинтонов на лужайке Белого дома Фото: EAST NEWS

«Клинтоны вышли к нам, не проронив ни слова, — вспоминает день инаугурации 2001 года главная экономка Кристин Лимерик. — Клинтон заглядывал каждому из присутствующих в глаза и говорил спасибо. Все рыдали».

На прощание работники делают выезжающей семье подарок (иногда это бывает флаг, который развевался над Белым домом в день инаугурации) в резной деревянной шкатулке. А в 2001 году Лимерик, главная флористка Нэнси Кларк и главная смотрительница Бетти Монкман подарили Хиллари Клинтон огромную подушку, сшитую из лоскутов тканей, которые та выбирала для обивки стен.

За шесть часов между отъездом уходящего президента и появлением вновь избранного с семьей персоналу нужно расстелить новые ковры, сменить матрасы и изголовья кроватей, снять картины и в принципе переделать все в соответствии со вкусами новых жильцов. Они распаковывают ящики с одеждой и аккуратно раскладывают ее по шкафам и комодам.

«Добро пожаловать в новый дом», — сказал президент Буш-старший 12-летней Челси Клинтон, наклонившейся погладить Милли — английского спаниеля Бушей. Уходящий глава государства пожелал своему преемнику удачи и, по традиции, оставил ему записку с советами на рабочем столе Овального кабинета.

Покидая свой пост восемь лет спустя, Клинтон написал аналогичную записку президенту Бушу-младшему, и приложил к ней еще одну, полученную им 8 лет назад от своего предшественника и по совместительству отца нового президента. Содержание этих записок не разглашается.

Барак Обама в Белом доме Фото: EAST NEWS

РОМАНТИЧНЫЙ ОБАМА

В 2009 году по окончании инаугурационных торжеств Барак и Мишель Обама впервые приехали ночевать в Белый дом. Но когда швейцар Уайт понес наверх вечерние газеты и понял, что ложиться спать никто не собирается. Поднявшись на второй этаж, он увидел нечто необычное: президент был в рубашке с закатанными рукавами, а первая леди — в футболке и трикотажных брюках. «Тут президент подхватил первую леди, и они пустились в пляс под Real Love, — вспоминал Уайт. - Это было невообразимо прекрасное зрелище».

ПРОДЕЛКИ ПРЕЗИДЕНТОВ

Президент Джонсон часто раздевался в присутствии прислуги и был известен тем, что выкрикивал указания, сидя в туалете. Как-то раз журналист Фрэнк Кормье оказался свидетелем шокирующей сцены: на борту президентского самолета главный стюард и камердинер Пол Глинн мыл президенту ноги, стоя перед ним на коленях. При этом сам Джонсон не обращал на Глинна ни малейшего внимания.

Президент Джордж Буш-младший обожал подшучивать над обслуживающим персоналом. Он мог украдкой перевернуть все фото в рамочках или изобразить, что гоняет мухобойкой мух, когда появлялся кто-то из горничных или дворецких.

Клинтоны, если им не спалось в два часа ночи, могли затеять перестановку мебели. Они самостоятельно решали переставить лампу, стол или стул из одной комнаты в другую.

Обычно в Белом доме работают четыре горничных в две смены: две утром и две вечером. Как-то раз, ближе к шести вечера, Силва наводила порядок в спальне президента Рейгана — расстилала постель и задергивала шторы. Но, перейдя в примыкающую к спальне гостиную, она не поверила своим глазам: там сидел президент, почитывающий газеты в чем мать родила.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Швейцар Нелсон Пирс вспоминает, как ему было неловко, когда однажды вечером он заносил багаж в покои Рейганов. И прямо на его глазах Нэнси Рейган орала на своего супруга — самого могущественного человека в мире. «Она материла его за включенный телевизор. Президент виновато отвечал: «Дорогая, я просто новости смотрю».

Однажды в период скандала с Моникой Левински кровать в супружеской спальне президента и первой леди была залита кровью. Это была кровь Билла Клинтона. На голову президента пришлось наложить несколько швов. Он утверждал, что наткнулся среди ночи на дверь ванной, но в это поверили далеко не все. «Мы были практически уверены, что это она заехала ему по физиономии книгой», - рассказал один из работников резиденции.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ЗАДНИЦА

Линдон Джонсон обожал сортирный юмор и бывал неудержим, начав шутить на эти темы. Однажды под ним сломалось сиденье унитаза, и он как с цепи сорвался. В мгновение ока было заказано новое, особо прочное и широкое сиденье. Ничуть не стесняясь, Джонсон расхваливал своим приятелям новый оригинальный стульчак, изображая из себя эксперта в этой области. Президент распространялся о достоинствах и недостатках любых других, которые можно было заказать: пластиковых, непластиковых, бамбуковых, с шелковой обивкой в цветочек, в греческом или колониальном стиле. «Теперь никто не посмеет сказать, что главная задница страны не вписывается в эту штуку», — говорил Джонсон.

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