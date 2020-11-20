В Нью-Йорке протестуют против закрытия школ

В Нью-Йорке – крупнейшем американском городе – принято решение вновь вернуть на дистанционное обучение Фото: REUTERS

Не только российские школьники сейчас грызут гранит науки в формате онлайн. В Нью-Йорке – крупнейшем американском городе – принято решение вновь вернуть на дистанционное обучение всех учащихся государственных школ. На учеников частных учебных заведений это решение мэрии не коснется.

Приказ мэрии Нью-Йорка закрыть государственные школы на неопределенный срок из-за роста числа случаев коронавируса затронет, в первую очередь, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Это, как правило, дети латиноамериканцев и темнокожих, половина из которых живут за чертой бедности.

Правозащитники обеспокоены тем, что в домохозяйствах таких семей, как правило, нет ни компьютеров, ни высокоскоростного интернета, что не дает возможности полноценно обучаться в режиме онлайн.

Есть еще одна проблема – в больших и малообеспеченных семьях дети в домашних условиях не могут учиться, потому что, как правило, помогают родителям - сидят с младшими детьми, либо заняты в семейных бизнесах.

- Времени читать книги или решать задачи дома у них нет, поэтому мы настаиваем на том, что государственные школы закрывать нельзя, - говорят противники школьного локдауна. – Иначе мы породим поколение безграмотных американцев.

Они считают, что нет никаких доказательств того, что школы являются источником распространения COVID-19. Статистика показывает, что дети, заболевшие коронавирусом, составляют меньшинство.