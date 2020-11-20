Путин ликвидировал Роспечать и Россвязь

Указ вступил в силу со дня подписания. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин своим указом упразднил сразу два федеральных агентства - агентство по печати и массовым коммуникациям, то есть Роспечать, и агентство связи, то есть Россвязь. Сделано это, как сказано в документе, «для совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и решения приоритетных задач в области цифровой экономики». Кроме этого, «сокращаются административные барьеры и оптимизируется численность федеральных госслужащих».

Функции обоих агентств передаются министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое назначено правопреемником обеих структур. Правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить численность госслужащих, которые необходимы для исполнения перешедших к Минцифре функций. И все это должно пройти за шестимесячный срок. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, то есть Роскомнадзор сохраняется, но тоже переходит в ведение министерства.

Указ вступил в силу со дня подписания.