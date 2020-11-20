В онлайн-кинотеатре tvzavr выйдет первый в России мультсериал для детей с нарушением слуха

Зрители Грязовецкой школы-интернет для обучающих с ОВЗ по слуху первыми оценили новый проект

Создатели популярного мультсериала «Дракоша Тоша», созданного по произведению Олега Роя, запустили первый в России проект для слабослышащих детей. Скоро он появится в онлайн-кинотеатре tvzavr. В проекте приняли участие популярные звёзды - Алла Довлатова, Катя Лель и Анатолий Цой, - которые записали для детей с ограниченными возможностями сказки.

Контент с сурдопереводом будет распространяться в онлайн-кинотеатрах и в школах-интернатах.

Зрители Грязовецкой школы-интернет для обучающих с ОВЗ по слуху первыми оценили новый проект. Юные зрители встретились с главным героем мультсериала - Дракошей Тошей, а также просмотрели мультфильмы в сурдопереводе. Автор проекта писатель Олег Рой передал для детей в подарок книги, так же от Дракоши Тоши дети получили в подарок все для творчества и рисования, пазлы и наборы мыловарения и конечно же мягкие игрушки любимого героя.

Анимационный сериал «Дракоша Тоша» в сурдопереводе теперь доступен для детей с нарушением слуха

Мультсериал «Дракоша «Тоша» для детей от 0 до 7 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое достижение по наращиванию аудитории.