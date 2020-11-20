Выступление Владимира Путина на саммите АТЭС 20 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция

В связи с пандемией коронавирусной инфекции саммит проходит в режиме видеоконференции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выступит с речью на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Малайзии.

Начало прямой-онлайн трансляции в 15:00 мск 20 ноября 2020 года на сайте kp.ru.

Лидеры обсудят вопросы преодоления социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции и перспективы взаимодействия.

Напомним, что в состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, - а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции саммит АТЭС проходит в режиме видеоконференции.