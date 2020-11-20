Прощание с Романом Виктюком 20 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция

20 ноября 2020 года прошло прощание с режиссером Романом Виктюком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония прощания с народным артистом России и режиссёром театра Романом Виктюком проходит в пятницу, 20 ноября 2020 года, в его театре. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Сайт KP.ru ведёт прямую трансляцию церемонии.

Роман Виктюк скончался 17 ноября. Ранее сайт KP.ru сообщал, что своё 84-летие режиссёр встретил 28 октября в городской клинической больнице имени Бахрушиных в Сокольниках с диагнозом коронавирус.

Виктюк будет похоронен в родном Львове, на Украине. Пресс-атташе театра Романа Виктюка сообщала ранее, что режиссёр при жизни просил похоронить его во Львове рядом с родителями. Вопрос транспортировки тела на Украину пока решается.

Напомним, в 1996 Роман Виктюк основал театр в Москве. До этого, с 1970 года, режиссёр ставил спектакли в Театре имени Моссовета, МХАТе, Студенческом театре МГУ и "Сатириконе".