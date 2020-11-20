Шпиону дали 13 лет за копирование секретной информации

Ещенко решил подзаработать на стороне и передать Соединенным Штатам информацию о перспективных разработках

"17 ноября 2020 года Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) гражданина РФ Ещенко Юрия Александровича", - сообщает ФСБ России.

Решением суда мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

В ходе заседаний подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Оказалось, что, работая в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, Ещенко решил подзаработать на стороне и передать Соединенным Штатам информацию о перспективных разработках российского Военно-промышленного комплекса.

На протяжении 2015 – 2017 годов он копировал секретную документацию на комплексы, а в 2019 году установил контакт с ЦРУ.

- В июле того же года он был задержан органами федеральной службы безопасности в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну, - пояснили в суде.