Московские и петербургские поделятся знаниями

Анастасия Жукова, ученица филиала ЦМШ «Балтийский». Фото: МГАХ

Они будут включать театры, филиалы крупнейших музеев страны, филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Российского государственного института сценических искусств.

Строительство всех комплексов завершится к концу 2023 года, но часть учебных помещений сдадут уже весной 2021 года. Эти комплексы дадут возможность жителям макрорегионов приобщиться к лучшим образцам отечественной культуры. Они сохранят единое культурно-образовательное пространство страны, сформируют особую привлекательность регионов для туристов. Но главное - комплексы дадут миру новых музыкантов, певцов, дирижеров, танцоров, художников, актеров и других творческих гениев. Они дадут будущее великой русской культуре и повысят роль России в мировом культурном пространстве.

ЗАПАД РОССИИ

Это место, где одновременно сосуществуют старый Кёнигсберг и современный Калининград на самом западном рубеже России. Главные составляющие туристической привлекательности региона - красота ландшафта, пляжи Балтийского моря, богатство и разнообразие исторического наследия. Уникальные форты и замки входят в межрегиональный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России». Национальный парк «Куршская коса» включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сказал про создание комплекса в Калининграде Президент России Владимир Путин, «…это все-таки анклавный регион России, и нужно дать людям доступ к нашим основным художественным ценностям».

Создание культурно-образовательного и музейного комплекса позволит раскрыть культурно-образовательный потенциал региона и организовать современное культурное пространство, через приобщение к искусству изменить качество жизни жителей региона и одновременно придать городу особую привлекательность для приезжих и туристов. Строительство комплекса стало одним из самых масштабных культурных проектов последних лет. Здесь появится первый филиал Большого театра с большим и малым залами. В музейном комплексе Третьяковки разместятся выставочные пространства и реставрационные мастерские. Также будут и учебные корпуса, где будут учиться юные таланты не только из Калининградской области, а со всей России.

Арт-потенциал

Новые культурные центры призваны обогащать и дополнять культурную жизнь региона, работать в тесном партнерстве с региональными и местными музеями, театрами и творческими вузами. В Калининграде действуют концертно-театральный комплекс «Дом искусств», Областной драматический театр, Театр кукол, Филармония им. Е. Ф. Светланова, Музыкальный театр и Камерный театр «Третий этаж», Музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова. В настоящее время в Калининграде - шесть государственных музеев, самыми известными из которых являются Калининградский областной музей янтаря и Музей Мирового океана.

Что будет в Комплексе:

• Филиал Большого театра России.

• Филиал Государственной Третьяковской галереи.

• Филиал РГИСИ - Балтийская Высшая школа музыкального и театрального искусства.

• Филиал Московской государственной академии хореографии.

• Филиал ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Балтийский».

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Владивосток - столица не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока. Это важный геополитический форпост России с середины XIX века, крупнейший морской порт на Тихоокеанском побережье. Город стоит на стыке двух культур - европейской и азиатской, он олицетворяет ворота России в Юго-Восточную Азию. В 2012 году во Владивостоке прошел саммит АТЭС, с 2014 года ежегодно проходит ВЭФ, на который собираются лидеры стран АТР,

Европы и США. Создание комплекса сформирует новую площадку для презентации и популяризации русской культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект комплекса разработала группа архитекторов-авангардистов во главе с Хани Рашидом из мастерской Asymptote Architecture (США). По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, «это будет объект мирового уровня». Жители Кореи, Японии и Китая интересуются русским балетом, оперным и симфоническим искусством, они смогут увидеть эту культуру в ее классическом виде во Владивостоке. Но что особенно важно - одаренные дети со всех регионов Дальнего Востока смогут здесь получать лучшее образование в своем творческом направлении.

Арт-потенциал

Сегодня в городе действует много культурных и образовательных учреждений - Приморская сцена Мариинского театра, Театр им. М. Горького, краевая филармония, Театр молодежи, Пушкинский театр ДВФУ, Театр кукол, Театр Тихоокеанского флота, Дальневосточный институт искусств, шесть государственных музеев. Самый известный - Музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева, который ведет свою историю с 1884 года.

Что будет в Комплексе:

• Концертный зал Приморской сцены Мариинского театра.

• Музейно-выставочный центр.

• Филиал РГИСИ - Приморская Высшая школа музыкального и театрального искусства.

• Филиал Московской государственной академии хореографии.

• Филиал ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Приморский.»

КРЫМ

Севастополь - город с особыми историческими корнями и огромным туристическим потенциалом. Ежегодно в нем проходит более 200 культурных и военно-праздничных мероприятий. Многие из них стали традиционными для города и проводятся ежегодно - это «Опера в Херсонесе», «Парусная неделя в Севастополе», Крымский военно-исторической фестиваль «Федюхины высоты», «Большой туристический слет» и «Большая Севастопольская тропа».

Создание культурно-образовательного комплекса в Севастополе даст возможность жителям всего Крыма увидеть лучшие постановки ведущих театров страны, посмотреть уникальные экспонаты самых главных музейных фондов России. Для деятелей искусств и талантливой молодежи будут созданы все условия для профессиональной работы, преподавания и обучения. Создание Театра оперы и балета, Академии хореографии будет способствовать развитию классического балета и оперного пения, популяризации профессионального музыкального искусства в Севастополе и в целом в Южном федеральном округе, позволит организовывать гастрольные спектакли ведущих театров страны. Музейно-выставочный центр в Севастополе станет центром популяризации, изучения и сохранения искусства и культуры нашей страны. Образовательная инфраструктура комплекса предоставит широкие возможности для развития творческих способностей детей и молодежи. В инфраструктуру комплекса на мысе Хрустальный войдут сеть пешеходных маршрутов, парковая зона, мемориально-памятные объекты и культурно-исторические памятники, объединенные единой рекреационной парковой зоной и системой навигации.

Арт-потенциал

В Севастополе расположены историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Музей героической обороны и освобождения Севастополя, Военно-исторический музей Черноморского флота, музейный комплекс «Михайловская батарея», Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». В сеть учреждений культуры Севастополя входят три театра, Художественный музей им. М. П. Крошицкого, Севастопольский театр юного зрителя, Драмтеатр им. Б. А. Лавренева Черноморского флота, Драмтеатр им. А. В. Луначарского и Академический театр танца им. В. А. Елизарова.

Что будет в Комплексе:

• Академия хореографии.

• Российская государственная художественная галерея.

• Севастопольский государственный театр оперы и балета.

Выступление воспитанниц Академии хореографии в проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». Фото: МГАХ

СИБИРЬ

Кузбасс - крупнейший промышленный регион России. Несмотря на то, что Кемерово - город молодой, он богат достопримечательностями. На его территории находятся три ведущих музея Кузбасса: краеведческий, Музей изобразительных искусств и Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» (включен в число объектов культурного наследия федерального значения). В фондах этих музеев хранятся уникальные коллекции палеонтологии, этнографии, археологии, изобразительного искусства и народного творчества. Важнейшее направление музейной жизни - это музеи под открытым небом. В Кемерове - один из них: это музей-заповедник «Красная горка», созданный в 1991 году. Создание культурно-образовательного комплекса в Кемерове сформирует новый образ Кузбасса, позволит изменить сложившуюся диспропорцию между индустриальной и культурной составляющими области. Кузбасс попадет в повестку федеральных концертных и выставочных проектов, а значит, станет более привлекательным в плане туризма. Но самое главное то, что создается площадка для обучения и профессиональной самореализации талантливой молодежи. Создание Сибирского филиала Мариинки приобщит людей к лучшим образцам вокального и хореографического искусства. На этой сцене будут выступать солисты как из самой Мариинки, так и из Владивостокского филиала. Артисты будут выезжать на гастроли и в другие города округа. Музейно-выставочный центр будет работать в тесном сотрудничестве с областными музеями. С созданием музейно-выставочного центра с фондохранилищем и реставрационным комплексом Кемерово сможет принимать выставки из собраний ведущих российских и зарубежных музеев.

Арт-потенциал

Нельзя сказать, что Кемеровская область была обделена в культурном плане, просто на фоне индустриальных достижений это терялось. Отметим, что в регионе есть Филармония им. Б. Т. Штоколова, Театр драмы им. А. В. Луначарского, Театр кукол им. Аркадия Гайдара, Музыкальный театр Кузбасса им. А. К. Боброва, Театр для детей и молодежи, Театр-студия Дмитрия Полякова. В систему образования входят колледж культуры и искусств им. И. Д. Кобзона, Институт культуры, учебно-методический центр культуры и искусства.

Что будет в Комплексе:

• Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра).

• Филиал Государственного Русского музея.

• Кузбасский центр искусств.

• Филиал РГИСИ - Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства.

• Филиал Московской государственной академии хореографии.

• Филиал ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Сибирский».

Владимир Гусев, директор Русского музея:

«Первый в Европе филиал Русского музея открылся в Малаге (Испания) в 2015 году. Филиал стал центром популяризации русского искусства и культуры и вызывает большой интерес как у жителей города, так и у многочисленных туристов, являясь одним из самых востребованных и активно развивающихся культурных центров Андалусии. Сейчас идет подготовка к строительству будущего филиала в Кемерове. Уверен, реализация проекта поможет преодолению разобщенности между музеями столиц, больших и малых городов, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам Русского музея, обладающего крупнейшим в мире собранием национального искусства».

Сергей Полунин, артист балета, и. о. ректора Севастопольской государственной академии хореографии:

«Какая цель? Сделать одну из лучших школ мира. В Севастополе будет строиться большой комплекс: музеи, театры и школа. Дети - это очень важно, потому что каждое государство живет детьми. Все хотят детям помогать и должны помогать, потому что это вклад в будущее».

Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:

- Современные музеи становятся важнейшей культурной и образовательной платформой. Так же, как и музеи, театры и ведущие концертные залы крайне востребованы, и это свидетельствует о понимании людьми важности соприкосновения с искусством, диалога с великим и подлинным, в особенности в эпоху торжествующего фейка.

Существующие сегодня в регионах музеи и объекты культуры не могут соответствовать всем важнейшим и насущным потребностям. И строительство тех центров, о которых мы сегодня говорим, сможет помочь решить множество проблем, в том числе и снять разницу в качестве жизни и в доступе к подлинным художественным ценностям между столичными городами и регионами.

Владимир Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра:

Автор фото: Дамир ЮСУПОВ

«Задачи, поставленные перед Большим театром, стоят невероятно амбициозные и непростые. К открытию филиала в Калининграде мы относимся ответственно. Здесь нет мелочей - важно все: внешний вид здания, которое должно стать одним из символов города, организация зрительского потока внутри, техническое оснащение, акустика, достойная лучших исполнителей, удобные места и, конечно, профессиональный коллектив. Немаловажно, что театр - это часть комплексного проекта, который включает в себя и учебные заведения, готовящие творческие кадры. В Калининграде начнет работать филиал Российского государственного института сценических искусств, уже открыта Академия хореографии».

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