Нэнси Пелоси сохранила пост лидера Демократической партии в Палате представителей Конгресса США. Фото: REUTERS

Нэнси Пелоси в результате виртуального голосования сохранила пост лидера Демократической партии в Палате представителей Конгресса США.

Ожидалось, что после президентских выборов ее назначение вызовет жесткие протесты оппозиции, но этого не произошло. Источники утверждают, что, по сути, у Пелоси не было реального конкурента, который бы претендовал на место спикера.

Демократы сохранили большинство в Палате представителей – на данный момент им принадлежит 219 мест, однако республиканцам удалось улучшить свои позиции и получить как минимум 204. В ряде округов победители еще не названы. Предполагается, что представители Демократической партии получат до 225 мест в Палате представителей из 435, поскольку в некоторых округах граждане активно голосовали за Трампа и, соответственно, за кандидатов-республиканцев.

80-летняя Пелоси считается одной из наиболее влиятельных женщин США. Она известна своими выступлениями в поддержку ЛГБТ-сообщества, антироссийским настроем, а также непрекращающейся войной с Трампом. В частности, после появления фейковой статьи о сговоре руководства РФ с талибами, Пелоси требовала привлечь Россию к ответственности, и именно она настояла на запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по обвинению в давлении на руководство Украины.