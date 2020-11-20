Шойгу заявил о создании закрытой системы для переговоров военных с представителями власти

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на межведомственной научно-практической конференции

Российские военные с помощью системы «Портал» создали закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на межведомственной научно-практической конференции. По его словам, это впервые позволило создать конфиденциальное единое информационное пространство между различными уровнями государственной власти.

А система межведомственного взаимодействия выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие. Выработаны новые формы и методы взаимодействия, достигнут более качественный уровень оперативности и слаженности.

Система "Портал" - это, по сути, основательно закрытый, секретный канал электронной связи между военными и гражданскими "абонентами". Его создание сейчас приобретает особое значение, - иностранные спецслужбы наращивают мощность киберразведки в России, пытаясь выведать стратегически важную информацию. Масштабы электронного шпионажа с каждым годом увеличиваются. Равно как и количество кибератак на органы госуправления России. В прошлом году таких атак было зафиксировано свыше 4 миллиардов.