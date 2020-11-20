Судоверфь «Звезда» начала резку стали для танкеров-газовозов ледового класса ARC 7

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для головного судна новой серии –танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7. Торжественная церемония состоялась в блоке корпусных производств, где первую деталь вырезали на высокотехнологичном плазменном станке в присутствии представителей судоверфи, заказчика и российского морского регистра судоходства. Также в мероприятии принял участие вице-премьер РФ Юрий Борисов.

СТРОЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

«Первая резка металла для головного танкера-газовоза символизирует начало строительства судна и всей серии. Этому событию предшествовала огромная работа как в производственном, так и в организационном плане, - сообщил Юрий Борисов. - Они внесут весомый вклад в развитие стратегически важного для России направления по наращиванию грузопотока по Северному морского пути».

В России суда-газовозы строятся впервые. На протяжении долгих лет они заказывались исключительно за рубежом. Строительство судов-газовозов - один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. ССК «Звезда» обладает уникальным для российских судоверфей оборудованием и передовыми технологиями мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты.

Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна – 300 м, ширина – 48,8 м, вместимость грузовых танков – 172,6 тыс м3. Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.

Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне на совместном предприятии НК «Роснефть и компании GE.

В июле 2020 года ССК «Звезда» получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения Mark 3. Также судостроительный комплекс подписал лицензионное соглашение об оказании технической помощи и лицензирования с французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz, которая специализируется на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного газа.

В «ПОРТФЕЛЕ» – БОЛЕЕ 50 СУДОВ

Танкеры-газовозы будут строиться в интересах компании «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. ССК «Звезда» и компании Группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 арктических судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров компаниями «Совкомфлот» (на пилотное судно) и «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие Группы компаний «Совкомфлот» и «НОВАТЭК», на остальные 14 судов серии) с ООО «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК»).

Начало производства судов такого типа на российских верфях является уникальным событием и одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи «Звезда».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодня портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов. «Роснефть» подписала контракты на строительство 28 судов, став якорным заказчиком ССК «Звезда».

В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.