«Лукойл» поможет семьям экипажа вертолета, сбитого в Армении

Фото: Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

Благотворительный фонд «Лукойл» выделит по 10 млн рублей семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого 9 ноября в Армении, а также дополнительно к этому приобретет для семьи одного из них квартиру в Воронеже. Пострадавший член экипажа старший лейтенант Вячеслав Грязин получит от компании помощь в размере 5 млн рублей.

Обратим внимание, что компания регулярно оказывает благотворительную поддержку семьям жертв трагических инцидентов. В 2016 году нефтяное предприятие направило средства на воссоздание Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе. В результате в кратчайшие сроки был сформирован новый состав коллектива и возобновлена концертная деятельность.

Кроме того, по совместному решению «Лукойл» и агентств «ЛУКОМ-А» (подрядная организация компании) регулярно оказывает помощь семье российского военного лётчика, заместителя командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка Романа Филипова, погибшего 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирии.